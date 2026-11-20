Europa este prea leneșă pentru a participa la negocierile cu Ucraina. Europenii nu se opun suficient de ferm noii ordini de securitate cerute de Rusia și este periculos pentru că Statele Unite ascultă de Moscova. În plus, reprezentarea Europei la masa negocierilor este greșită. Aceasta este opinia cunoscutului cercetător britanic specializat în Rusia, Keir Giles.

Săptămâna trecută, negociatorii din Statele Unite, Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi, iar reprezentanții SUA susțin punctul de vedere al Rusiei conform căruia obiectivul este o nouă arhitectură de securitate europeană.

„Rusia cere acest lucru de 20 de ani. Aceasta este o abordare tipic rusească. Rusia încearcă să submineze acordurile și să obțină beneficii mai bune pentru Moscova. Noutatea este că proiectul este susținut de Statele Unite”, a explicat Keir Giles, cu ocazia lansării, săptămâna aceasta, la Helsinki, a noii sale cărți, „America capturată de Kremlin”, potrivit Yle.

„Dacă negociatorii europeni încep să discute cu Rusia restructurarea securității europene – adică o nouă arhitectură de securitate europeană – aceasta este deja o victorie pentru Moscova”, a atras atenția analistul.

Rusia a preluat controlul asupra Statelor Unite

Giles este membru al Chatham House, un think tank britanic specializat în politică externă. A lucrat ca om de afaceri, jurnalist BBC și consultant fiscal în Rusia în anii 1990. A devenit cercetător la începutul anilor 2000, după care a scris mai multe lucrări despre Rusia.

În cartea sa, el descrie modul în care Moscova a câștigat o poziție dominantă asupra conducerii Statelor Unite.

Scopul Rusiei a fost de mult timp să împiedice extinderea NATO spre est. Conform relatărilor din mass-media, în timpul negocierilor de la Abu Dhabi, Rusia a cerut retragerea Finlandei din NATO. Potrivit lui Giles, sprijinul SUA încurajează Rusia să facă cereri extreme.

„Statele Unite îi vor considera (n.r. pe ruși) superiori europenilor, exact genul de aranjament pe care și-l doresc țările care suferă de iluziile marilor puteri. Lumea ar fi împărțită între ei”, a explicat el.

Problema, potrivit lui Giles, este că nu toți liderii europeni par să respingă categoric ideile care ar remodela viitorul securității europene în favoarea Rusiei.

„Asta oferă Rusiei oportunitatea de a determina direcția discuției, ceea ce, la rândul său, reprezintă un pas către un viitor care ar fi foarte neplăcut nu numai pentru Finlanda, ci și pentru alte țări europene”.

Kallas ar trebui să reprezinte Europa

Giles consideră că Europa ar trebui să o trimită pe Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, la negocierile de pace privind Ucraina, pentru că rolul ar face parte din fișa postului său. Potrivit lui Giles, europenii bănuiau că Kallas nu va înțelege natura amenințării sau nu va ști cum să acționeze corect în relația cu Rusia.

„Rusia definește din nou termenii discuției și exclude un partener de negociere cu care s-ar simți inconfortabil, pentru că acea persoană ar promova în mod eficient interesele Europei”, spune Giles.

Europenii sunt reprezentați în negocierile privind Ucraina de o echipă care include reprezentanți din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia, precum și din instituții UE. Giles bănuiește că grupul va fi prea discret. Kallas ar reprezenta însă în principal Uniunea Europeană, care, de exemplu, nu include Marea Britanie.

Europa acționează prea leneș

Giles nu vede nici o coaliție a voinței formată din 20 de țări ca o soluție. Grupul condus de Germania, Franța și Marea Britanie a fost până acum pregătit în principal să monitorizeze un posibil armistițiu și să asigure pacea.

„O alianță a celor dispuși este un lucru bun. O alianță a celor capabili ar fi mai bună”, a subliniat expertul britanic.

Potrivit lui Giles, Ucraina ar trebui sprijinită semnificativ, de exemplu, rachetele germane Taurus cu rază lungă de acțiune ar fi necesare pe front. El se întreabă de ce scutul european de apărare aeriană nu a fost extins pentru a acoperi spațiul aerian din vestul Ucrainei.

„Scopul ar trebui să fie protejarea spațiului aerian de amenințările rusești înainte ca acestea să treacă granița, nu după”, a afirmat el.

Giles susține că Europa a fost prea leneșă pentru a se angaja în negocieri de pace. Liderii europeni l-au lingușit pe Trump și au intrat în panică pentru a îndrepta negocierile care merg prost.

„Nu este vorba doar de a sta la aceeași masă, ci și de a demonstra un interes real pentru asigurarea viitorului țărilor europene, începând cu Ucraina”.

„Kremlinul ia, iar Casa Albă disprețuiește”

În cartea sa, Giles explică modul în care președintele Trump îndeplinește multe dintre dorințele de lungă durată ale Kremlinului. Acest lucru este evident mai ales în modul în care Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei pentru a se preda Rusiei. Trump înțelege condițiile lui Putin. Rusia l-a făcut pe liderul american să creadă că va câștiga inevitabil războiul din Ucraina, așa că războiul trebuie încheiat în termeni ruși cât mai curând posibil.

Conform cărții, nu există un consens între Trump și Putin în condiții de egalitate: „Kremlinul ia, iar Casa Albă rânjește cu dispreț”. Potrivit lui Giles, negocierile de pace sunt conduse de amatori, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și prietenul său de golf, magnatul imobiliar Steve Witkoff.

Trump și subordonații săi s-ar putea să nu lucreze în mod conștient pentru Moscova, a afirmat Giles. Cu toate acestea, ei împărtășesc aceleași obiective. Atât Trump, cât și Rusia vor să slăbească instituțiile americane care au rezistat influenței și activităților de informații rusești.

Potrivit lui Giles, Trump are în mod clar ceva de ascuns în legătură cu Rusia.

„O demonstrație incontestabilă în acest sens este efortul aproape omniprezent și hotărât al administrației sale de a distorsiona și ascunde informațiile colectate de comunitatea de informații americană cu privire la relațiile președintelui cu Rusia”.

Nu este vorba doar de presiune, deoarece, spune Giles, admirația lui Trump pentru Putin se apropie de venerație.

Atacuri precum cele ale Rusiei

În carte, Giles enumeră o serie uluitoare de lucruri pe care Trump le face pentru a transforma Statele Unite într-o societate precum cea rusă.

Uciderile arbitrare organizate au fost o tactică tipică a forțelor armate ale Rusiei și ale altor state autoritare. Statele Unite nu au comis astfel de acte. Totuși, în toamna anului 2025, Armata americană a început să efectueze atacuri asupra ambarcațiunilor din Marea Caraibilor și din estul Oceanului Pacific, susținând că acestea transportau droguri. Până în mai 2026, peste 180 de persoane fuseseră ucise ilegal în atacuri asupra ambarcațiunilor.

Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) a dobândit puteri aproape nelimitate, permițându-le agenților săi să intre în casele oamenilor fără un mandat de la un judecător. Agenții ICE se comportă uneori brutal. Personalul ICE a început, de asemenea, să poarte măști inspirate de modelul ofițerilor ruși de aplicare a legii.

„Războiul împotriva adevărului și a faptelor, paramilitarii mascați care fac ravagii fără teama de pedeapsă, intimidarea țărilor vecine, concentrarea puterii în mâinile unei mici clici care își urmărește propriile interese și acțiunile administrației de a crește profiturile unei elite de afaceri restrânse sunt ca o imagine în oglindă a Rusiei lui Vladimir Putin timp de 25 de ani”, scrie Giles.

Corupția a devenit ceva obișnuit

Donald Trump a beneficiat financiar de pe urma președinției sale într-un mod care nu s-a mai văzut până acum în Statele Unite, dar este normal în Rusia, suma fiind estimată la miliarde de dolari.

În Rusia, membrii administrației își exploatează pozițiile pentru a câștiga bani sau putere. Așa funcționează țara. Acum, la fel fac și cei mai importanți funcționari publici din Statele Unite. Donațiile te pot ajuta să câștigi popularitate și să-l cunoști pe președinte.

Companiile americane și guvernele străine ar fi organizat în secret escrocherii cripto pentru a canaliza bani către Trump și membrii familiei sale. În plus, marile corporații și guvernele străine au încercat în mod deschis să influențeze politicile lui Trump oferindu-i președintelui cadouri ostentative.

Giles oferă un exemplu în carte: Statele Unite erau pe cale să impună un tarif de import de 39% Elveției. Ministrul elvețian al Economiei și un grup de oameni de afaceri elvețieni i-au promis lui Trump miliarde de dolari în investiții și i-au oferit președintelui un ceas Rolex și un lingou de aur de un kilogram. Tariful a fost redus de la 39% la 15%.

Trump a subminat statul de drept. Agențiile au fost epurate, iar judecătorilor critici, de exemplu, li s-au dat ultimatumuri.

Președintele a fost considerat aprioric onest

Potrivit lui Giles, Trump nu a fost oprit pentru că Constituția nu a fost scrisă pentru a rezolva problemele cauzate de cineva ca el.

„Redactorii constituției nu au prevăzut o situație în care liderul ar încerca să conducă țara în stil rusesc, folosind administrația țării pentru a extorca și a maximiza câștigul personal. Legislatorii considerau de la sine înțeles că un președinte va fi onest, va avea grijă de cetățeni și va respecta spiritul Constituției. Dacă se constata că un președinte nu poate îndeplini aceste cerințe, demisiona, așa cum făcuse Richard Nixon”, a explicat specialistul britanic.

În instanțe, procedurile judiciare îndelungate întârzie progresul acțiunilor împotriva lui Trump. În plus, administrația a constatat că deciziile instanțelor nu pot fi decât ignorate.

„Folosirea celor mai puternice forțe armate și arsenal nuclear din lume este determinată de un om căruia multe familii nu i-ar da nici măcar cheile de la mașină”, a concluzionat Giles.

Editor : Ș.R.