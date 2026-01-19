Cursa de seară a unui robot folosit în livrări s-a încheiat tragic în Miami, Florida, când dispozitivul autonom s-a blocat pe o linie de cale ferată și a fost zdrobit de un tren care trecea pe acolo.

Incidentul, care a avut loc târziu în noaptea de 15 ianuarie, a fost filmat de un bărbat. Clipul a fost văzut de peste trei milioane de ori pe un cont X.

Imaginile arată că mașina rămâne nemișcată în timp ce un tren se apropie cu viteză maximă.

„O să se lovească”, spune autorul clipului, cu câteva momente înainte ca trenul să treacă în viteză și să reducă robotul la o grămadă de fier vechi.

Bărbatul a declarat pentru Storyful că robotul părea să fi rămas blocat pe șine timp de aproximativ 15 minute.

El a spus că un șofer Uber Eats din apropiere a contactat Coco Robotics pentru a raporta situația. Înainte ca cineva să poată interveni, însă, trenul a sosit – iar videoclipul a surprins ceea ce a urmat.

Coco Robotics, care colaborează cu platforme de livrare de mâncare, inclusiv Uber Eats și DoorDash, a confirmat că robotul nu efectua nicio livrare în acel moment.

Într-o declarație furnizată revistei People de către Carl Hansen, vicepreședinte al companiei și șef al departamentului de relații guvernamentale, Coco a afirmat că robotul a suferit o „defecțiune hardware rară” în timpul deplasării.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a spus el, menționând că roboții se deplasează cu viteza pietonilor, cedează trecerea oamenilor și sunt monitorizați în timp real de oameni.

El a adăugat că roboții Coco funcționează în Miami de mai bine de un an și au traversat aceleași linii de cale ferată de mai multe ori pe zi fără incidente.

„A fost un eveniment nefericit și extrem de rar”, a spus Hansen. „Suntem recunoscători că a fost un robot Coco și nu un vehicul.”

Scurtul videoclip subliniază o provocare mai amplă cu care se confruntă orașele pe măsură ce roboții de livrare devin din ce în ce mai comuni: mașinile automate nu sunt întotdeauna bine echipate pentru imprevizibilitatea infrastructurii urbane.

În special trecerile la nivel cu calea ferată permit o marjă de eroare foarte mică. Trenurile nu pot opri rapid, iar experții spun că, chiar și cu frânarea de urgență, un tren care circulă cu viteză poate avea nevoie de mai mult de 1 km pentru a se opri.

Roboții sunt proiectați să urmeze trasee cartografiate și să evite obstacolele, dar defecțiunile mecanice sau semnalele citite greșit îi pot lăsa blocați, uneori în cel mai rău loc posibil.

Deși nimeni nu a fost rănit în acest incident, oficialii responsabili cu siguranța feroviară avertizează că orice obiect lăsat pe șinele active, fie că este vorba de o mașină, resturi sau un robot de dimensiunea unei valize, poate pune în pericol echipajele trenurilor și comunitățile din jur.

„Au comandat Smashburger. Livrarea, deși puțin întârziată, s-a desfășurat ca de obicei”, a spus unul dintre internauți.

