Un simbol cutremurător al copiilor răpiți din Ucraina: 20.000 de ursuleți de pluș, în Washington, în fața clădirii Capitoliului

Presiune asupra lui Putin

Un afișaj cu 20.000 de ursuleți de pluș a apărut în Washington, lângă Capitoliul SUA, pentru a reprezenta copiii ucraineni răpiți de Rusia după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Demonstrația a fost organizată de Razom for Ukraine, un grup de advocacy cu sediul în SUA, și de American Coalition for Ukraine, scrie TVP World.

Expoziția purta mesajul: „Putin a răpit 20.000 de copii ucraineni. Aduceți copiii înapoi.”

„20.000 de ursuleți de pluș pe National Mall — fiecare reprezentând un copil ucrainean răpit de Rusia. Doar aproximativ 2.000 dintre ei s-au întors”, a scris Olga Stefanishyna, ambasadoarea Ucrainei la Washington, pe X.

„Întoarcerea lor trebuie să fie ne-negociabilă. Conducerea politică rusă ar trebui adusă în fața justiției și supusă unor sancțiuni severe pentru aceste crime”, a adăugat ea.

Foto: Olga Stefanishyna/X

Legiuitorii americani, printre care Richard Blumenthal, Jamie Raskin și Michael McCaul, au participat la eveniment și au cerut continuarea presiunii asupra Rusiei.

„Ceea ce îi face Putin zecilor de mii de copii, peste 20.000, este o crimă de război”, a spus Blumenthal. „Ceea ce face Vladimir Putin aici nu este doar încercarea de a cuceri un teritoriu. Nu încearcă doar să învingă o națiune. Încearcă să distrugă un popor.”

Blumenthal a mai spus că lucrează la un proiect de lege bipartizan în Congresul SUA care l-ar declara pe Putin criminal de război dacă copiii nu vor fi returnați.

În 2023, Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele lui Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, în legătură cu presupusa deportare ilegală a copiilor ucraineni.

