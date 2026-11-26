Elon Musk vrea să lanseze un milion de sateliți care să găzduiască centre de date orbitale, într-un proiect descris drept un „soare conștient”. Deși inițiativa SpaceX a primit aprobarea autorităților americane, experții avertizează că o asemenea constelație ar putea crește riscul coliziunilor în spațiu și ar afecta observațiile astronomice, făcând cerul nocturn tot mai greu de studiat și de admirat, arată The Independent.

Elon Musk controlează deja aproximativ două treimi din sateliții activi care orbitează Pământul. După ce autoritățile americane au aprobat, cu anumite condiții, planurile SpaceX de a lansa până la un milion de sateliți suplimentari, dominația sa în spațiu ar putea crește considerabil.

Proiectul, denumit „Starmind”, este unul dintre cele mai ambițioase planuri de infrastructură spațială concepute până acum, depășind cu mult dimensiunea rețelei Starlink a SpaceX, care numără în prezent aproximativ 11.000 de sateliți. Musk l-a descris drept un „soare conștient”, care ar urma să folosească energia solară pentru alimentarea unor centre de date orbitale, menite să asigure puterea de calcul necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Miercuri, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din Statele Unite a autorizat SpaceX să desfășoare o constelație de până la un milion de sateliți Starmind. Numărul este de aproape 60 de ori mai mare decât cel al sateliților activi aflați în prezent pe orbita Pământului.

Președintele FCC, Brendan Carr, a descris Starmind drept o „nouă frontieră îndrăzneață” pentru infrastructura de calcul, în timp ce compania rivală Amazon a catalogat inițiativa drept o „ambiție grandioasă, mai degrabă decât un plan concret”.

A fost marele final pe care Elon Musk şi echipa sa îl sperau - prima captare din istorie a unei nave Starship care se întorcea din spaţiu. Foto: Profimedia

În urma anunțului, Musk a declarat că proiectul va reprezenta un „activ valoros pentru America și pentru întreaga lume”.

Deși autorizarea obținută de la autoritățile americane reprezintă o victorie importantă pentru Musk și SpaceX, proiectul se confruntă cu obstacole tehnice, financiare și de mediu considerabile. Inițiativa ridică, de asemenea, întrebări cu privire la măsura în care o singură persoană ar trebui să dețină controlul asupra unei părți atât de importante a infrastructurii spațiale.

Musk susține că necesarul uriaș de putere de calcul al inteligenței artificiale nu poate fi satisfăcut doar prin intermediul centrelor de date de pe Pământ.

Nu este singurul antreprenor care încearcă să depășească limitele energetice terestre prin amplasarea computerelor pe orbită. Companii precum Starcloud, susținută de Nvidia, Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, Google, prin proiectul Suncatcher, și gigantul tehnologic chinez Baidu au, la rândul lor, planuri pentru dezvoltarea unor constelații de centre de date spațiale.

Dacă Starmind va ajunge la capacitatea maximă autorizată până la termenul-limită stabilit de FCC, în 2040, iar proiectele concurenților vor fi realizate conform planurilor, SpaceX ar putea controla peste 80% din totalul sateliților aflați pe orbită, potrivit estimărilor citate de The Independent.

Lansarea unui milion de sateliți în acest interval ar fi extrem de dificilă atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic, folosind capacitățile actuale ale SpaceX, bazate în principal pe racheta Falcon 9.

După ce Elon Musk a blocat terminalele Starlink folosite de trupele ruse din Ucraina, accesul la un sistem alternativ dezvoltat în țară a devenit crucial pentru armata lui Putin. Foto: Profimedia Images

Aceasta a doborât în ultimii ani recorduri privind frecvența lansărilor, demonstrând capacitatea companiei de a-și extinde operațiunile. Totuși, pentru realizarea proiectului Starmind va fi necesară dezvoltarea Starship, racheta de nouă generație a SpaceX.

Cea mai mare rachetă din lume a reușit până acum să ajungă pe orbită de două ori, după opt ani de dezvoltare. Unii operatori de centre de date terestre sunt sceptici în privința fezabilității unui proiect de asemenea amploare.

„Am ajuns într-un punct extraordinar al evoluției infrastructurii digitale, în care lansarea centrelor de date pe orbită este considerată o propunere comercială serioasă”, a declarat pentru The Independent Barry Gross, co-coordonator al practicii globale „Centre de date și infrastructură digitală” din cadrul firmei Simmons & Simmons.

„Însă faptul că scapi de constrângerile terestre legate de planificare și energie nu înseamnă că scapi de principiile economice fundamentale ale infrastructurii. Spațiul cosmic aduce propriile provocări în ceea ce privește răcirea, conectivitatea, mentenanța, fiabilitatea și costurile, ca să nu mai vorbim de aspecte complet noi legate de reglementări și răspundere juridică. Aprobarea FCC reprezintă, în esență, permisiunea de a testa o ipoteză, nu o confirmare a faptului că tehnologia sau modelul economic aferent vor funcționa”, a explicat acesta.

Donald Trump l-a decorat pe Elon Musk, fostul său prieten căzut în dizgraţie anul trecut, cu „Medalia Naţională a Ştiinţei”. Foto: Profimedia

Dacă proiectul va fi pus în practică, una dintre principalele preocupări va fi legată de riscul coliziunilor și de acumularea deșeurilor spațiale, având în vedere dimensiunea fără precedent a constelației.

În opoziția depusă față de cererea SpaceX pentru proiectul Starmind, Societatea Astronomică Americană (AAS) a avertizat că o asemenea constelație ar genera provocări fără precedent în ceea ce privește evitarea coliziunilor.

Potrivit informațiilor prezentate de The Independent, sateliții Starmind ar putea avea o lățime de până la 75 de metri. O coliziune între astfel de obiecte ar putea contribui la declanșarea fenomenului cunoscut sub numele de „Sindromul Kessler”, în care un impact generează fragmente care pot lovi alți sateliți, provocând o reacție în lanț.

Elon Musk arrives for the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025.,Image: 1039183565, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

Un asemenea scenariu ar putea transforma orbita joasă a Pământului într-o zonă aglomerată de resturi spațiale, punând în pericol sateliții existenți și îngreunând desfășurarea viitoarelor misiuni spațiale.

AAS a atras atenția și asupra riscului ca proiectul Starmind să afecteze observațiile astronomice. Societatea s-a declarat „dezamăgită și consternată” de decizia FCC de a aproba planurile SpaceX, avertizând că o asemenea constelație „va submina semnificativ capacitatea astronomilor și a publicului larg de a admira și studia cerul nocturn”.

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O analiză recentă realizată de furnizorul de componente de precizie Accu Components a arătat că, deasupra majorității orașelor din Regatul Unit, numărul sateliților vizibili pe cerul nopții îl depășește deja pe cel al stelelor care pot fi observate.

Dacă întreaga constelație Starmind, formată dintr-un milion de sateliți, va ajunge pe orbită, roiurile de obiecte artificiale ar putea face ca observarea stelelor să devină extrem de dificilă.

„Am putea pierde complet vederea asupra cerului nocturn, a constelațiilor și a Căii Lactee”, a avertizat Gáspár Bakos, profesor în cadrul Departamentului de Științe Astrofizice de la Universitatea Princeton.

Editor : C.A.