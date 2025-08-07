Live TV

Un soldat american a fost arestat pentru spionaj. El ar fi încercat să furnizeze Rusiei un card cu informații despre tancul M1A2 Abrams

Data publicării:
Abrams Live Fire Qualifications
Tanc Abrams M1A2. Foto: Profimedia Images

Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, M1A2 Abrams, a anunţat Departamentul american al Justiţiei.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informaţii despre apărarea naţională unui adversar străin, a declarat Departamentul Justiţiei într-un comunicat.

„Taylor Lee ar fi încercat să furnizeze informaţii militare clasificate privind vulnerabilităţile tancurilor americane unei persoane pe care o credea ofiţer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetăţeniei ruse”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contrainformaţii a FBI, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Arestarea de astăzi este un mesaj pentru oricine se gândeşte să trădeze SUA, în special pentru membrii serviciilor armate care au jurat să ne apere patria”, a subliniat Rozhavsky.

Lee, care era staţionat la Fort Bliss, în Texas, a încercat să furnizeze informaţii tehnice despre tancul M1A2 Abrams ministerului rus al apărării, a precizat Departamentul Justiţiei.

La o întâlnire din iulie, Lee ar fi transmis un card SD conţinând documente şi informaţii despre tanc către o persoană pe care o credea reprezentant al guvernului rus, se mai arată în comunicat.

Editor : B.P.

