Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult

Potrivit YouGov, 2.255 de cetățeni americani au fost rugați la începutul acestei luni să clasifice cele mai recente 11 prime doamne pe o scară de la „excepțional” la „slab”, scrie The Telegraph.

Treizeci și șase la sută au spus că Melania a fost „slabă”, iar alte 10 la sută au evaluat-o ca fiind „sub medie”. Aproximativ 18 la sută dintre persoanele participante la sondaj au evaluat-o pe Melania ca fiind „excelentă”, iar alte 12 la sută au spus că a fost „peste medie”. Acest lucru i-a adus un rating net de aprobare de -16.

Singura primă doamnă care a obținut un rating mai mic decât Melania a fost Hillary Clinton, care a pierdut alegerile prezidențiale din 2016 în fața lui Donald Trump. În sondaj, 33% dintre respondenți au evaluat-o ca fiind „slabă”, iar 11% au spus că este „sub medie”, ceea ce i-a adus un rating net de -17.

În același timp, cele mai populare prime doamne au fost Jackie Kennedy, Rosalynn Carter și Nancy Reagan, care au obținut ratinguri nete de +56, +32 și, respectiv, +25.

Michelle Obama s-a remarcat, de asemenea, ca fiind favorita respondenților, 33% dintre aceștia afirmând că este „excepțională”, iar 12% evaluând-o ca fiind „peste medie”, ceea ce i-a conferit un rating net de aprobare de +21. Aproximativ 22% au evaluat-o ca fiind „slabă”.

Ratinguri mai mari decât soții. Cu o excepție

În medie, majoritatea celor 11 prime doamne recente au obținut ratinguri nete mai mari decât soții lor.

Hillary Clinton a fost singura primă doamnă care a obținut un rating net semnificativ mai mic decât soțul ei, care a obținut un rating net de -3.

Mai mulți președinți și prime doamne au obținut ratinguri similare, printre care Jacqueline Kennedy Onassis și John F. Kennedy (+56 față de +61), Nancy și Ronald Reagan (+25 față de +22), Michelle și Barack Obama (+21 față de +15).

Melania și Donald Trump au avut, de asemenea, ratinguri similare, deși negative (-16 față de -20).

Sondajul oferă o imagine a opiniei publice despre Melania Trump în contextul lansării controversatului său documentar Melania, care se pare că a încasat 7 milioane de dolari în primul weekend — deși vânzările de bilete au scăzut drastic în a doua săptămână, încasând doar 2,4 milioane de dolari.

Amazon a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru a achiziționa drepturile asupra documentarului și încă 35 de milioane de dolari pentru a-l promova.

