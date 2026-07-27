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Un sondaj dezvăluie cuvintele pe care americanii le folosesc cel mai des pentru a-l descrie pe Donald Trump

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Donald Trump
Descrierile negative predomină în percepția publică asupra lui Donald Trump, conform ultimelor date din sondaje. Foto: Profimedia
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Înregistrează Trump o creștere a indicilor de popularitate? Pare că nu. Un sondaj recent arată că termenii folosiți de americani pentru a-l descrie pe Donald Trump nu sunt dintre cei mai măgulitori.

Un nou sondaj realizat de Economist/YouGov relevă că majoritatea americanilor îl descriu pe președintele Donald Trump ca fiind „periculos”, „corupt” și „deconectat de la realitate”, scrie The Independent.

Mai precis, 52% dintre americani l-au numit pe Trump „periculos”, 49% „corupt”, iar 45% au folosit atât „rasist”, cât și „deconectat de la realitate” pentru a-l descrie.

În schimb, 45% dintre respondenți l-au descris pe Trump ca fiind „onest”, 40% ca „inspirator” și 38% ca „inteligent”, opiniile fiind în mare parte împărțite pe linii de apartenență politică.

Ratingul net de aprobare al lui Trump se situează la -24%, mai scăzut decât în același moment al primului său mandat și al mandatului lui Joe Biden, existând o dezaprobare semnificativă față de modul în care gestionează imigrația și relațiile interrasiale.

Opinia publică nefavorabilă față de Trump ar putea împiedica campaniile republicanilor în viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, în ciuda unui avantaj mai redus al democraților în sondajele generice pentru Camera Reprezentanților, comparativ cu ciclurile electorale anterioare.

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Editor : Sebastian Eduard

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