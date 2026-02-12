Israelul s-a alăturat inițiativei „Consiliul pentru Pace” a președintelui american Donald Trump, a declarat miercuri premierul Benjamin Netanyahu în timpul vizitei sale la Washington, unde s-a întâlnit cu Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio. Imaginile difuzate miercuri, după întâlnirea dintre Netanyahu și Rubio, îi arată pe cei doi ținând în mână un document cu semnătura lui Netanyahu privind aderarea Israelului la consiliu, anunță Reuters.

Netanyahu a declarat miercuri că „a semnat aderarea Israelului ca membru al Consiliului pentru Pace”. Ulterior, el a discutat cu Trump despre Iran.

O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată la jumătatea lunii noiembrie, a autorizat consiliul și țările care colaborează cu acesta să înființeze o forță internațională de stabilizare în Gaza, unde în octombrie a început un armistițiu fragil în cadrul unui plan al lui Trump, semnat de Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas.

Conform planului lui Donald Trump pentru Gaza, consiliul urma să supravegheze guvernarea temporară a enclavei palestiniene. Ulterior, Trump a declarat că acest consiliu, prezidat de el, va fi extins pentru a aborda conflictele globale. Consiliul pentru Pace va avea prima reuniune pe 19 februarie la Washington pentru a discuta reconstrucția Gazei.

Mulți experți în drepturile omului spun că supravegherea de către Trump a unui consiliu care să supervizeze afacerile unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială. Prezența Israelului în consiliu va atrage probabil critici suplimentare, întrucât consiliul nu include niciun palestinian, arată jurnaliștii Reuters.

Țările au reacționat cu prudență la invitația lui Trump de a se alătura consiliului, lansată la sfârșitul lunii ianuarie. Mulți experți sunt îngrijorați că acest organism ar putea submina Organizația Națiunilor Unite.

Armistițiul din Gaza a fost încălcat în repetate rânduri, cel puțin 580 de palestinieni și patru soldați israelieni fiind uciși de la începutul acestuia în octombrie, potrivit datelor palestiniene și, respectiv, israeliene.

Următoarea fază a planului lui Trump pentru Gaza prevede rezolvarea unor probleme complexe, precum dezarmarea Hamas, pe care gruparea o respinge de mult timp, retragerea în continuare a Israelului din Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii.

