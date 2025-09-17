Un steag, o sabie și o broșă de lux: cadourile schimbate între membrii familiei regale și familia Trump, cu ocazia vizitei la Windsor

Cadouri excentrice au fost schimbate între cuplul regal și cel prezidențial, cu ocazia vizitei de stat a președintelui american în Marea Britanie. Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”, relatează Sky News, în timp ce regele Charles şi regina Camilla au avut la rândul lor cadouri deosebite pentru oaspeţii americani, anunță Palatul Buckingham.



Soţii Trump au aterizat cu elicopterul prezidenţial în jurul prânzului şi au fost mai întâmpinaţi de prinţul şi de prinţesa de Wales, William şi Catherine, apoi de regele Charles şi regina Camilla, în faţa Casei Victoria de pe domeniul Windsor.



Regele şi regina i-au făcut cadou lui Trump o carte din piele legată de mână, special confecţionată de Legătoria regală din castelul Windsor pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, care a fost adoptată la Philadelphia pe 4 iulie 1776, precum şi drapelul britanic care a fost arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat.



Primei Doamne a SUA, Charles şi Camilla i-au oferit un bol emailat şi din argint, pe care este reprezentată mongrama reginei şi care a fost confecţionat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, o renumită lucrătoare în argint care a creat lucrări pentru biroul premierului şi pentru Grand National, o cursă hipică tradiţională. De asemenea, Melania Trump a primit o poşetă personalizată Anya Hindmarch.



Nu în ultimul rând, cuplul american a primit un cadru de fotografie din argint gravat cu monogramele regelui Charles şi reginei Camilla.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Din partea cuplului Trump, regele britanic a primit o replică a sabiei preşedintelui Eisenhower care, potrivit Palatului Buckingham, simbolizează un „profund respect” şi este „un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esenţial” pentru câştigarea celui de Al Doilea Război Mondial.



„Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată şi spiritul de cooperare care continuă să definească relaţia dintre SUA şi Marea Britanie”, a adăugat palatul.



Între timp, regina va primi o broşă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co din aur de 18 carate, diamante şi rubine.



Broşa, despre care se spune că reprezintă diplomaţia, prietenia şi respectul, conţine pietrele preţioase asociate cu ziua de naştere a Camillei, rubinele, şi pe cele legate de ziua de naştere a Melaniei Trump, diamantele.

Citește și Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu special adaptat, pregătit de 20 de maeștri bucătari



Regele a primit numeroase daruri de la lideri din întreaga lume de-a lungul anilor, notează dpa.



Printre acestea se află darurile primite la încoronare, între care un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, şi un dosar din piele care conţine copii după scrisorile dintre regina Elisabeta a II-a şi preşedintele Eisenhower prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum şi o fotografie de la această vizită, primite de la fostul preşedinte american Joe Biden şi de soţia sa Jill.

Editor : C.A.