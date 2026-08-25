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Un turist francez a murit după ce a rămas cu mașina în pană în Valea Morții din California. Decizia care i-a fost fatală

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road sign in Death Valley warning travelers of extreme heat USA SUA
Foto: Getty Images
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Din articol
Cel mai important sfat: Rămâi mereu lângă mașină

Un turist francez a murit după ce mașina sa s-a stricat în Valea Morții (Death Valley) din California. Pierre F., în vârstă de 68 de ani, și însoțitorul său, tot din Franța, au rămas blocați pe Queen of Sheba Mine Road, potrivit Serviciului Parcurilor Naționale. Valea Morții este unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe Pământ. Bărbații au decis apoi să continue pe jos la temperaturi de aproximativ 47 de grade Celsius, potrivit Der Spiegel.

După aproximativ doi kilometri, F. nu a mai putut înainta. Însoțitorul său a continuat apoi singur, sperând să găsească ajutor. În cele din urmă, l-a întâlnit pe șoferul unei mașini care trecea, care a alertat autoritățile.

A fost lansată o operațiune de căutare și salvare. Când F. a fost găsit la scurt timp după aceea, acesta era deja mort, așa cum a anunțat administrația parcului național.

Directorul Serviciului Parcurilor Naționale, Mike Reynolds, a numit incidentul o „reamintire șocantă a cât de repede pot deveni periculoase condițiile de aici”. „Valea Morții este un loc special, dar căldura, distanțele și izolarea pot fi periculoase - indiferent de experiență”, a subliniat el. De asemenea, le-a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunea de căutare și salvare.

Cel mai important sfat: Rămâi mereu lângă mașină

Așa-numita Vale a Morții se află la aproximativ 320 de kilometri nord-est de Los Angeles. Deși serviciul parcurilor avertizează în mod explicit asupra pericolelor iminente și sfătuiește împotriva călătoriilor acolo fără pregătire prealabilă, sunt vizitatori care își pierd viața. Pe lângă căldură și terenul accidentat, semnalul telefoniei mobile este adesea slab sau inexistent.

Pe lângă o bună planificare și rezerve suficiente de apă, autoritățile recomandă și transportul unui dispozitiv de urmărire care trimite un semnal în caz de urgență. Acest lucru permite celor afectați să aștepte ajutorul la mașina lor. O mașină oferă protecție și umbră și poate fi localizată mai ușor din aer în timpul unei operațiuni de căutare decât o persoană pe jos.

Editor : Ș.R.

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