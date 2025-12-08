Live TV

Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni”

Data publicării:
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor.

"Ceea ce nu putem accepta este această ameninţare de interferenţă în viaţa politică a Europei", a declarat Antonio Costa în timpul unui discurs la Institutul Jacques Delors din Paris.

"Statele Unite ale Americii nu pot lua locul cetăţenilor europeni pentru a alege care sunt părţile bune şi părţile rele", a afirmat preşedintele Consiliului European.

Deşi este normal ca SUA şi Uniunea Europeană să nu împărtăşească aceeaşi viziune asupra mai multor probleme, ameninţarea unei interferenţe în viaţa politică internă este inacceptabilă, a subliniat Costa, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Antonio Costa a subliniat că viziunea asupra libertăţii de exprimare este diferită în UE şi în SUA, de exemplu. "Nu poate exista libertate de exprimare fără libertate de informare", a spus el. "Nu ar exista libertate de exprimare dacă libertatea de informare a cetăţenilor ar fi sacrificată pentru apărarea oligarhilor tehno din SUA", potrivit oficialului european.

Administraţia Trump a publicat vineri un document care redefineşte "Strategia de securitate naţională" a SUA. Acest text, a cărui publicare era foarte aşteptată, pune pe hârtie ofensiva lansată de Washington de luni de zile împotriva Bătrânului continent.

Documentul vizează, printre altele, instituţiile europene "care subminează libertatea politică şi suveranitatea", politicile în domeniul migraţiei, "cenzurarea libertăţii de exprimare şi reprimarea opoziţiei politice, prăbuşirea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine" în Europa.

"Avem diferenţe în viziunea noastră asupra lumii, dar se merge dincolo de asta", a afirmat Antonio Costa.

"Această strategie continuă să vorbească despre Europa ca despre un aliat", a remarcat în continuare preşedintele Consiliului European, subliniind:"Dar dacă suntem aliaţi, trebuie să acţionăm ca aliaţi. Să ne respectăm suveranitatea unul altuia".

"Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană", a conchis Antonio Costa.

Încă în februarie, vicepreşedintele american JD Vance îi consternase pe germani şi, în general, pe europeni, afirmând într-un discurs rostit la forumul de securitate de la Munchen că libertatea de exprimare ar fi "în regres" în Europa.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1004275806
Uniunea Europeană modifică legile migrației pentru a încerca să țină în frâu extrema dreaptă
Război în Ucraina.
Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii pentru un acord de pace, spune șefa Adunării Generale a ONU
donald trump in biroul oval
Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare”
donald tusk sustine o alucutiune
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
donald trump jr
Donald Trump Jr atacă Ucraina și UE: SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un...
pupitru psd
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere...
Ultimele știri
Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii
Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Cum îți verifici cartea de muncă online: ghid complet pentru REGES, ANAF și CNPP
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...