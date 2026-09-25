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Unul dintre bărbaţii răniţi în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 2024 a murit. „Un adevărat patriot american”

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Donald Trump Injured During Shooting At Campaign Rally In Butler, PA
Imaginea iconică cu Donald Trump ridicând pumnul în aer, după ce a fost rănit de un glonț, în timpul unui miting electoral Foto: Getty Images
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Din articol
Atentatul Comemorare

James Copenhaver, unul dintre bărbaţii răniţi în timpul tentativei de asasinat asupra preşedintelui american Donald Trump, la un miting electoral din Pennsylvania în 2024, a murit, a anunţat familia sa.

Copenhaver a decedat, miercuri, într-un spital, la vârsta de 76 de ani, potrivit Biroului Medicului Legist din judeţul Allegheny. Cauza decesului nu a fost făcută publică, relatează News.ro, care citează CNN.

Veteran de război şi „soţ, tată şi bunic devotat”, Copenhaver a fost înconjurat de cei dragi în momentele finale, a declarat avocatul familiei, Joseph Feldman, adăugând: „Familia sa era centrul lumii sale, iar el era centrul lumii lor”.

Trump l-a numit pe Copenhaver „un adevărat patriot american” care „a rămas unit în apărarea valorilor noastre comune de libertate şi justiţie”.

„Moştenirea sa de neşters, plină de iubire şi devotament, va dăinui pentru totdeauna. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de familia Copenhaver, în special de incredibila sa soţie, Marianne”, a declarat preşedintele într-o postare pe Truth Social joi seara.

Atentatul

În 13 iulie 2024, Trump ţinea un discurs pe scenă la un miting la care participau mii de oameni în Butler, Pennsylvania, când un bărbat înarmat aflat pe un acoperiş din apropiere a deschis focul. Trump, care a suferit o rană la ureche, a fost scos de urgenţă de pe scenă, cu sânge pe faţă.

Copenhaver şi un alt bărbat care stăteau la capătul îndepărtat al tribunei, în stânga lui Trump, au fost amândoi răniţi grav. Corey Comperatore, un participant la miting în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat mortal.

„Nu mi-am dat seama în acel moment că fusesem împuşcat, dar m-am întors şi atunci am primit al doilea glonţ”, a declarat Copenhaver pentru KDKA, afiliată CNN, la aproape un an după incident. Al doilea glonţ, a spus el, a lovit ţesutul, nu osul, şi s-a simţit „ca o lovitură, dar nu m-a doborât. Totuşi, nici nu mai voiam să stau în picioare”.

Copenhaver, care avea atunci 74 de ani, a fost transportat la Spitalul General Allegheny, iar familia sa a declarat la momentul respectiv că se afla în stare critică, dar stabilă.

A fost externat din spital aproximativ două săptămâni mai târziu şi a declarat pentru KDKA că un glonţ i-a străpuns tricepsul, în timp ce altul a rămas încorporat în corp, provocându-i leziuni nervoase. Ca urmare a rănilor suferite, a fost nevoit să folosească un baston.

„Devotamentul lui James faţă de această ţară minunată a fost o parte definitorie a vieţii sale”, a declarat Feldman într-un comunicat în numele familiei. „În calitate de veteran, a servit cu mândrie naţiunea noastră în cadrul forţelor armate, iar dragostea sa pentru ţară nu s-a clintit niciodată. James a fost un adevărat patriot american care credea profund în libertăţile şi idealurile pe care s-a fondat această naţiune şi a întruchipat cele mai bune trăsături ale marii noastre naţiuni”, a arătat el.

Feldman a spus că Copenhaver şi familia sa sunt „profund recunoscători pentru valul de iubire, rugăciuni şi sprijin pe care l-au primit în ultimii doi ani” de la momentul împuşcăturilor.

„Pe parcursul acelei perioade dificile, James a făcut faţă fiecărei provocări cu aceeaşi tărie şi hotărâre care i-au caracterizat viaţa, iar bunătatea manifestată de atât de mulţi oameni i-a adus un mare confort atât lui, cât şi celor care îl iubesc”, a spus Feldman.

Comemorare

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, şi republicanii din Camera Reprezentanţilor l-au comemorat pe Copenhaver în postări pe X.

„Lori şi cu mine ne îndreptăm rugăciunile către cei dragi ai lui James Copenhaver — care acum, la fel cum a trăit familia lui Corey Comperatore de peste doi ani — vor avea un loc gol la masa de cină”, a spus Shapiro. „Violenţa politică care a avut loc în Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie 2024, nu este niciodată acceptabilă. Am spus-o la momentul respectiv în Butler şi o repet astăzi: cu toţii avem responsabilitatea de a calma spiritele, de a ne ridica deasupra retoricii pline de ură şi de a căuta un viitor mai luminos pentru această naţiune”, a adăugat el.

Reprezentanţii republicani din Camera Reprezentanţilor au declarat: „Jim a îndurat greutăţi inimaginabile cu tărie şi perseverenţă.”

Un alt avocat al lui Copenhaver, Douglas Latto, a refuzat să comenteze dacă se consideră că rănile suferite de Copenhaver au contribuit la moartea sa, invocând litigiul în curs.

În iunie, Copenhaver şi soţia sa, Marianne, au intentat un proces împotriva guvernului federal pentru ceea ce au numit „neglijenţă, imprudenţă şi/sau nepăsare” din partea Serviciului Secret în cadrul incidentului armat din 2024, care i-a provocat lui Copenhaver „leziuni grave, serioase, permanente şi dureroase”.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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