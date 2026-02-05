„Unul dintre studiourile sale preferate”. De ce a transformat Donald Trump Air Force One într-un centru media zburător

De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică intervențiile mediatice din avionul prezidențial. El transformase deja Biroul Oval, pe care l-a personalizat în mare măsură de la revenirea sa la putere, într-un loc indispensabil pentru comunicarea sa politică. De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică și conferințele de presă de la bordul Air Force One, avionul prezidențial.

„Air Force One este unul dintre studiourile sale preferate”, explică Aurélia End, corespondentă AFP la Casa Albă, una dintre puținele jurnaliste care urcă regulat la bordul avionului de la începutul mandatului lui Biden. În timp ce acesta din urmă nu venea aproape niciodată să se adreseze presei în avion, Donald Trump face exact opusul, transmite leparisien.

Și, în ciuda cadrului în mișcare și a sunetului adesea aproximativ, Trump, fost om de televiziune, exploatează locul pentru a continua să ocupe spațiul mediatic.

„El vede în acest loc un cadru în care își poate pune în valoare puterea prezidențială, prezentându-se ca un președinte accesibil, continuă Aurélia End. Și asta contribuie puțin la spectacolul permanent pe care îl reprezintă acest al doilea mandat al lui Trump”. O accesibilitate care nu ascunde neîncrederea sa față de jurnaliști: în Air Force One, în special, el a insultat o jurnalistă care îl interoga despre cazul Epstein. Urmăriți analiza noastră video din partea de sus a articolului.

Editor : A.R.