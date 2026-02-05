Live TV

„Unul dintre studiourile sale preferate”. De ce a transformat Donald Trump Air Force One într-un centru media zburător

Data actualizării: Data publicării:
trump air force one
Donald Trump vorbește cu presa la bordul Air Force One. Sursa Foto: Profimedia Images

De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică intervențiile mediatice din avionul prezidențial. El transformase deja Biroul Oval, pe care l-a personalizat în mare măsură de la revenirea sa la putere, într-un loc indispensabil pentru comunicarea sa politică. De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică și conferințele de presă de la bordul Air Force One, avionul prezidențial.

„Air Force One este unul dintre studiourile sale preferate”, explică Aurélia End, corespondentă AFP la Casa Albă, una dintre puținele jurnaliste care urcă regulat la bordul avionului de la începutul mandatului lui Biden. În timp ce acesta din urmă nu venea aproape niciodată să se adreseze presei în avion, Donald Trump face exact opusul, transmite leparisien

Și, în ciuda cadrului în mișcare și a sunetului adesea aproximativ, Trump, fost om de televiziune, exploatează locul pentru a continua să ocupe spațiul mediatic.

„El vede în acest loc un cadru în care își poate pune în valoare puterea prezidențială, prezentându-se ca un președinte accesibil, continuă Aurélia End. Și asta contribuie puțin la spectacolul permanent pe care îl reprezintă acest al doilea mandat al lui Trump”. O accesibilitate care nu ascunde neîncrederea sa față de jurnaliști: în Air Force One, în special, el a insultat o jurnalistă care îl interoga despre cazul Epstein. Urmăriți analiza noastră video din partea de sus a articolului.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald trump și Xi Jinping
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis Ambasada americană la București
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor”
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista rusă (Le Parisien)
Joe Biden Donald Trump
Cel mai recent sondaj din SUA arată capitolul la care Trump se descurcă mai prost decât Biden. Alte trei sondaje din ultima perioadă
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
exercitii militare smardan
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile...
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Primarul...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită”
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței
Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Ellen Pompeo, mesaj public pentru Eric Dane, fostul ei coleg din „Grey's Anatomy”: Sunt foarte mândră de...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...