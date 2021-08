Uraganul Ida se apropie de Statele Unite cu o forță devastatoare. Este așteptat să lovească în Louisiana, exact la 16 ani de la Katrina

Zeci de mii de persoane fug din statul american Louisiana provocând uriașe blocaje în trafic, în timp ce uraganul Ida se apropia amenințător, duminică, dinspre Golful Mexic, având o forță devastatoare, de natură să pună în pericol viețile oamenilor. Uraganul este așteptat să lovească în zona în care exact în urmă cu 16 ani Katrina producea o catastrofă de proporții, soldată cu peste 1.800 de victime și pagube de zeci de miliarde de dolari. Ida ar putea lovi însă cu o forță fără precedent.

„Toată lumea se teme, pentru că azi este o comemorare a uraganului Katrina şi oamenii nu l-au luat atunci în serios”, spune un localnic din Louisiana. Tatăl lui, în vârstă de 60 de ani, nu va uita niciodată uraganul Katrina: „A fost coşmarul vieţii mele”, spune bărbatul, citat de AFP.

Ida ar putea fi însă un uragan și mai puternic decât Katrina, avertizează specialiștii. A devenit acum un uragan de categoria 4, din cele 5 posibile pe scara Saffir-Simpson, ceea ce înseamnă că rafalele de vânt pot atinge viteza de 240 km/h.

Uraganul este așteptat că atingă coastele Louisianei (în sudul Statelor Unite) duminică după-amiază și ar putea produce inundații de proporții inclusiv la New Orleans, metropola devastată în mare parte de Katrina în 2005. Niciun uragan de categoria 5 nu a lovit vreodată Louisiana, dar uraganului Ida ar putea atinge această forță.

Și în statul vecin, Mississippi, a fost declarată stare de urgență.

Ida a devenit din ce în ce mai puternic

Centrul Național pentru prognoza Uraganelor (NHC) a anunțat că, duminică, la ora 12:00 GMT (15:00 ora României), Ida se afla la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de gura de vărsare a fluviului Mississippi și se deplasa spre nord-vest cu o viteză de aproximativ 24 de km/h. Cât timp furtuna se află încă deasupra apelor oceanului, are capacitatea de a se întări și mai mult.

Ida a lovit vineri o parte din Cuba, doborând copaci și smulgând acoperișuri, iar în Jamaica a adus ploi abundente, dar nu au fost raportate victime în aceste regiuni. Și-a continuat apoi deplasarea, crescând în intensitate sâmbătă şi devenind un uragan de categorie 2 (pe scara Saffir-Simpson, care are cinci trepte), fiind caractetizat de rafale ce atingeau viteza de 160 de kilometri pe oră. În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, Ida a devenit un uragan de categorie 3, apoi un uragan de categorie 4, vântul atingând 209 kilometri pe oră, potrivit NHC.

„Vă rugăm să înțelegeți acest lucru: există posibilitatea ca, de-a lungul coastei, condițiile să nu permită șederea pentru o perioadă de timp, iar zonele din jurul New Orleans și Baton Rouge ar putea rămâne fără curent electric timp de săptămâni”, i-a avertizat sâmbătă pe locuitorii din Louisiana Serviciul Național de Meteorologie.

Și președintele Joe Biden i-a atenționat pe americani, într-o intervenție televizată, că Ida „se transformă într-o furtună foarte, foarte periculoasă” și a dat asigurări că guvernul federal este pregătit să ofere ajutor.

Suspans și teamă la New Orleans

Duminică se împlinesc 16 ani de la trecerea uraganului Katrina, care a devastat New Orleans după ce a atins țărmul ca un uragan de categoria 3. Katrina a inundat 80% din oraș și a provocat moartea a peste 1.800 de persoane. În prezent, sisteme de apărare au fost îmbunătățite și există speranța că digurile din New Orleans vor putea face față mai bine la impactul uraganului. Experții avertizează însă că dacă valurile provocate de furtună vor lovi într-un moment care coincide cu fluxul maxim al mareei, apa mării ar putea trece de sistemul de diguri din New Orleans și ar putea intra din nou în oraș.

În același timp, peste 80 de platforme petroliere din Golful Mexic au fost evacuate, iar jumătate din producția de petrol și gaze din regiune a fost suspendată.

Impactul schimbărilor climatice asupra frecvenței furtunilor tropicale este încă neclar, dar creșterea temperaturii de la suprafața mării încălzește aerul de deasupra și pune la dispoziție mai multă energie pentru a genera uragane, cicloane, taifunuri. Ca urmare, este probabil ca acestea să fie mai intense și să aibă precipitații mai extreme, avertizează specialiștii.

Uraganul Ida ameninţă o regiune care se confruntă deja cu o situaţie sanitară dificilă: varianta Delta a noului coronavirus a lovit din plin statul Louisiana, care are o populaţie cu o rată mică de vaccinare şi un sistem medical aproape de colaps: aproape 2.700 de pacienţi sunt spitalizaţi, iar numărul zilnic al deceselor este la fel de mare ca în perioada de vârf a primului val al pandemiei de COVID-19.

