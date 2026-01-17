Live TV

Vance și Rubio vor lua parte la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia. Ce spune Casa Albă despre participarea lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, se adresează națiunii, alături de vicepreședintele SUA, JD Vance (stânga), secretarul de stat al SUA, Marco Rubio (al doilea din dreapta), și secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth (dreapta), de la Casa Albă din Washington, DC, pe 21 iunie 2025, după anunțul că SUA a bombardat obiective nucleare în Iran.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va conduce delegaţia americană la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, din Italia, şi va participa la ceremonia de deschidere, a anunţat sâmbătă Casa Albă, potrivit AP. Vance va fi însoţit de secretarul de stat american Marco Rubio, de Usha Vance, de ambasadorul american Tilman Fertitta şi de un grup de medaliaţi cu aur la JO, a anunţat Casa Albă într-un comunicat.

Jocurile Olimpice de la Milano Cortina vor începe la 6 februarie. La parada naţiunilor din cadrul ceremoniei de deschidere vor participa sportivi conduşi de purtătorii drapelelor naţionale, nu numai pe stadionul San Siro din Milano, care va fi plin cu 60.000 de spectatori, ci şi, pentru prima dată în istoria olimpică, în alte trei locuri: staţiunile montane Cortina, Predazzo şi Livigno.

Preşedintele SUA, Donald Trump, nu se află pe lista membrilor delegaţiei.

Printre sportivii din delegaţia olimpică se numără Jocelyne Lamoureux-Davidson şi Monique Lamoureux-Morando, surori gemene care au făcut parte din echipa de hochei pe gheaţă care a câştigat în 2018. De asemenea, se vor alătura şi patinatorul artistic Evan Lysacek şi Apolo Ohno, care a câştigat de două ori medalia de aur la patinaj viteză pe pistă scurtă.

„Vance ne urăşte”: Temerile Europei cu privire la Groenlanda cresc pe măsură ce vicepreşedintele SUA se implică în discuţii (Politico)

