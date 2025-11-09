Live TV

Vânzările de arme din SUA către NATO, blocate de închiderea guvernului: „Nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”

lansator himars trage racheta
Lansator HIMARS în acțiune. Foto: Defence of Ukraine

Exporturile de arme americane în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei au fost întârziate din cauza închiderii guvernului, potrivit unei estimări a Departamentului de Stat comunicate Axios.

Este un alt exemplu al repercusiunilor cauzate de concediile fără plată, întreruperile programelor și încetinirea activității în toate departamentele federale, pe măsură ce blocajul ajunge la a 40-a zi.

„De fapt, acest lucru prejudiciază atât aliații și partenerii noștri, cât și industria americană, care furnizează multe dintre aceste capacități critice în străinătate”, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Stat pentru sursa citată.

Livrarea de arme — inclusiv rachete AMRAAM, sisteme de luptă Aegis și HIMARS — pentru aliați precum Danemarca, Croația și Polonia a fost afectată, potrivit oficialului.

Destinația finală a exporturilor nu este clară, dar vânzările de arme către aliații NATO sunt adesea transferate pentru a ajuta Ucraina.

Tranzacțiile în curs includ atât vânzări de arme direct de la guvernul SUA către aliații NATO, cât și acordarea de licențe companiilor private americane de apărare pentru exportul de arme, a spus oficialul.

Procesul pentru aceste vânzări specifice ar fi, în mod normal, simplu și necontroversat. Legea privind controlul exporturilor de arme impune Congresului să examineze propunerile de vânzare de arme.

Mulți angajați ai Departamentului de Stat, a căror sarcină este să informeze personalul comisiilor parlamentare și să se asigure că procesul este finalizat, au fost puși în concediu fără plată, ceea ce a dus la încetinirea procesului.

Biroul de Afaceri Politico-Militare al statului dispunea luna trecută de aproximativ un sfert din personalul normal necesar pentru a sprijini vânzările de arme, a declarat un înalt funcționar pentru Axios.

„Democrații blochează vânzările de arme esențiale, inclusiv către aliații noștri din NATO, ceea ce dăunează bazei industriale a SUA și pune în pericol securitatea noastră și a partenerilor noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-o declarație pentru sursa citată.

„China și Rusia nu sunt blocate, eforturile lor de a submina SUA și partenerii și aliații noștri devin mai ușoare, în timp ce baza noastră industrială suferă și nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”, a spus James Risch, președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului.

