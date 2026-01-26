Live TV

Venezuela reia livrările de țiței către SUA: un tanc petrolier cu 1 milion de barili se îndreaptă către Louisiana

profimedia-0952903562
Tanc petrolier. Foto: Profimedia Images

Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu Merey a plecat duminică din portul Jose, Venezuela, cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), arată datele LSEG. Este primul transport trimis direct în Statele Unite în cadrul acordului de 50 milioane de barili convenit luna aceasta între Caracas şi Washington, relatează Reuters.

Casele de trading Vitol şi Trafigura au primit în ianuarie primele licenţe americane care le permit să încarce şi să exporte petrol venezuelean. Până acum, transporturile erau dirijate către terminale de depozitare din Caraibe, de unde erau vândute ulterior rafinăriilor din alte regiuni ale lumii.

Nava Gloria Maris, sub pavilion Liberia, este primul vas care navighează direct către un port american din Venezuela de la începutul implementării acordului.

O a doua navă, Volans, sub pavilion Barbados, a plecat în aceeaşi zi din portul Jose, cu aproximativ 450.000 de barili de ţiţei, având ca destinaţie terminalul Bullen Bay din Curaçao.

Potrivit datelor de transport, traderii au expediat deja între 10 şi 11 milioane de barili de petrol venezuelean în cadrul acordului, iar următorul pas este exportul de păcură.

Venezuela trebuie însă să elibereze stocurile interne, care depăşesc 40 de milioane de barili acumulaţi luna trecută, pentru a putea creşte producţia după ani de blocadă asupra navelor sancţionate.

Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au"

