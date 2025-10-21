Vicepreședintele american JD Vance a ajuns în Israel. SUA fac eforturi pentru a întări acordul de încetare a focului în Gaza

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a sosit în Israel în cadrul eforturilor administrației Trump de a consolida acordul de încetare a focului în Gaza. Se așteaptă ca oficialul de la Washington să îl preseze pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, să înceapă negocierile privind problemele pe termen lung, pentru a pune capăt definitiv războiului cu Hamas. Cei doi trimiși speciali ai SUA care au contribuit la negocierea acordului, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat deja luni discuții cu Netanyahu. Vizitele lor au loc după o escaladare a violențelor duminică, care a amenințat să compromită armistițiul încheiat în urmă cu 12 zile, anunță BBC.

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat luni că încetarea focului este încă în vigoare, dar a avertizat Hamas că va fi „eradicată” dacă va încălca acordul. Se spune că Trump și-a trimis adjunctul și emisarii în Israel pentru a menține impulsul și a promova începerea negocierilor privind a doua fază critică a planului său de pace în 20 de puncte pentru Gaza, anunță BBC. Acesta ar implica înființarea unui guvern interimar în teritoriul palestinian, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, retragerea trupelor israeliene și dezarmarea Hamas.

Israelul a declarat anterior că nu se va alătura acestor negocieri, până când Hamas nu va returna toți ostaticii decedați pe care îi deține. Vance, Witkoff și Kushner încearcă, de asemenea, să se asigure că acordul de încetare a focului, care se bazează pe prima fază a planului de pace, nu se va prăbuși mai întâi. New York Times a citat oficiali americani care au declarat că sunt îngrijorați că premierul israelian ar putea „renunța” la acord și relua un atac total împotriva Hamas.

Palestinienii merg pe jos în timpul unei întreruperi de curent, în contextul unui armistițiu între Israel și Hamas, în orașul Gaza, 20 octombrie 2025. Foto: REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Netanyahu a declarat luni în fața Parlamentului israelian că va discuta cu Vance despre „provocările de securitate” și „oportunitățile politice” în timpul vizitei sale. El a mai spus că forțele israeliene au aruncat 153 de tone de bombe asupra Gazei, ca răspuns la ceea ce a numit o încălcare „flagrantă” a armistițiului de către Hamas, duminică.

O mână a noastră ține o armă, iar cealaltă mână este întinsă pentru pace. Pacea se face cu cei puternici, nu cu cei slabi. Astăzi, Israelul este mai puternic ca niciodată

Armata israeliană a acuzat Hamas de un atac cu rachete antitanc duminică, în urma căruia doi soldați israelieni au fost uciși în sudul Gazei, și a efectuat apoi zeci de atacuri pe întreg teritoriul, în urma cărora, potrivit spitalelor, au murit cel puțin 45 de palestinieni.

Ulterior, armata israeliană a declarat că reia aplicarea armistițiului, în timp ce Hamas a afirmat că rămâne angajată în acord.

Cu toate acestea, patru palestinieni ar fi fost uciși luni de focurile israeliene la est de orașul Gaza. Armata israeliană a declarat că trupele sale au tras în direcția „teroriștilor” care au trecut așa-numita „linie galbenă”, ce delimitează zona încă ocupată de forțele israeliene.

Ulterior, Trump le-a declarat reporterilor la Casa Albă: „Am încheiat un acord cu Hamas, potrivit căruia ei se vor comporta foarte bine. Se vor comporta frumos. Vor fi drăguți”. „Dacă nu vor fi, vom merge și îi vom eradica, dacă va fi nevoie. Vor fi eradicați și ei știu asta”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Între timp, negociatorul șef al Hamas, Khalil al-Hayya, care se află la Cairo, a insistat că grupul său și alte facțiuni palestiniene sunt angajate în acordul de încetare a focului și „hotărâte să îl pună în aplicare integral până la sfârșit”.

„Ceea ce am auzit de la mediatori și de la președintele SUA ne asigură că războiul din Gaza s-a încheiat”, a declarat el pentru postul de televiziune egiptean Al-Qahera News TV.

Hayya a mai spus că Hamas este hotărât să predea cadavrele tuturor ostaticilor decedați care se află încă în Gaza, în ciuda „dificultăților extreme” cu care se confruntă în eforturile sale de a le recupera de sub dărâmături, din cauza lipsei de echipamente specializate.

Brigăzile Izz al-Din al-Qassam au anunțat că și-au „îndeplinit angajamentele”. Sursa foto: REUTERS

Peste noapte, autoritățile israeliene au confirmat că Hamas a predat cadavrul unui alt ostatic israelian decedat Crucii Roșii din Gaza.

Rămășițele au fost identificate ca fiind ale lui Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, care, potrivit armatei israeliene, a fost ucis în kibbutzul Nir Yitzhak în timpul atacului condus de Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie, care a declanșat războiul.

Asta înseamnă că 13 dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor reținute în Gaza la momentul intrării în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie, au fost returnate până în prezent.

Douăzeci de ostatici israelieni în viață au fost, de asemenea, eliberați săptămâna trecută în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din închisorile israeliene.

Editor : C.A.