Vicepreședintele JD Vance, tată pentru a patra oară: „Familia noastră se mărește”

Data actualizării: Data publicării:
Vicepreședintele JD Vance și soția
Foto: Profimedia

Vicepreședintele JD Vance și soția lui, Usha Vance, au anunțat marți că așteaptă al patrulea copil.

Cuplul a declarat că bebelușul este băiat, scrie Fox News.

„Usha și copilul se simt bine și cu toții așteptăm cu nerăbdare să-l întâmpinăm la sfârșitul lunii iulie”, au scris soții Vance într-o declarație publicată pe rețelele de socializare.

„În această perioadă emoționantă și agitată, suntem deosebit de recunoscători medicilor militari care au grijă de familia noastră și membrilor personalului care fac tot posibilul pentru a ne asigura că putem servi țara în timp ce ne bucurăm de o viață minunată alături de copiii noștri”, au adăugat ei.

