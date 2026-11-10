Victoriile categorice care au făcut ca democraţii să aibă cea mai solidă majoritate din Congres din ultimele decenii au contribuit prea puţin la rezolvarea dezbaterii pe termen lung din cadrul partidului cu privire la identitatea sa şi la valorile pe care ar trebui să le reprezinte, scrie The Associated Press (AP), preluată de News.ro.

Câştigătorii alegerilor de marţea trecută au acoperit întreg spectrul ideologic, de la veterani ai establishmentului până la outsideri politici. Progresiştii au obţinut victorii decisive în cursele pentru Senat din Michigan şi Maine, alături de victorii în curse intens disputate pentru Camera Reprezentanţilor. Democraţii mai moderaţi au înregistrat victorii surprinzătoare în bastioane republicane precum Kansas şi Carolina de Sud, în timp ce au câştigat Carolina de Nord şi şi-au păstrat poziţia în Georgia.

Rezultatele au oferit facţiunilor rivale din cadrul partidului motive să creadă că abordarea lor a fost cea corectă, ceea ce ar putea adânci dezbaterea privind modul în care democraţii ar trebui să-şi gestioneze noile majorităţi din Congres şi să se poziţioneze pentru alegerile prezidenţiale din 2028.

„Alegerile de la jumătatea mandatului sunt în primul rând un referendum asupra partidului aflat la putere”, a declarat pentru Associated Press senatorul Chris Van Hollen, un democrat progresist din Maryland. „Dar trebuie să fim clari că acest lucru nu se traduce automat în sprijin pentru democraţi. Trebuie să câştigăm sprijinul alegătorilor”, a arătat el.

Se preconizează că lupta mai amplă privind direcţia partidului va fi esenţială în cadrul viitoarelor alegeri primare pentru prezidenţiale, când un grup potenţial numeros de candidaţi va concura pentru a defini ce ar trebui să reprezinte democraţii după cel de-al doilea mandat al lui Trump.

„Cred că această dezbatere se va desfăşura în 2028 şi ar trebui să aibă loc o confruntare ideologică”, a declarat reprezentantul din California, Ro Khanna, care a afirmat că îşi va petrece sărbătorile reflectând asupra propriilor ambiţii prezidenţiale.

Progresiștii, pe cai mari

Progresiştii aveau miza foarte mare la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, în special în cursele pentru Senat din Michigan şi Maine, unde candidaţii au concurat pe baza unor platforme vădit progresiste, în ceea ce se preconiza a fi cele mai cruciale curse pentru Senat.

În Michigan, Abdul El-Sayed - care a fost susţinut încă de la început de senatorul Bernie Sanders şi la care s-a alăturat târziu în campanie deputata Alexandria Ocasio-Cortez - a câştigat în mod convingător într-unul dintre cele mai importante state indecise ale ţării. O mare parte a campaniei sale a fost dusă împotriva establishmentului democrat, principalul său adversar fiind susţinut de liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer. De asemenea, el a avut la dispoziţie un buget de campanie semnificativ mai mic atât în alegerile primare, cât şi în cele generale.

În Maine, progresistul Troy Jackson a învins-o pe senatoarea republicană de lungă durată Susan Collins, după ce a intrat târziu în cursă. Alţi progresişti au câştigat, de asemenea, în întreaga ţară în cursele disputate pentru Camera Reprezentanţilor, printre care Will Lawrence din Michigan şi Randy Villegas din California, care au câştigat, de asemenea, alegeri primare democrate dificile.

Atât El-Sayed, cât şi Villegas au precizat clar în interviurile acordate AP că nu intenţionează să se retragă odată ajunşi la Washington.

„Intenţionez să fiu genul de senator care am fost ca şi candidat. Să merg acolo şi să impun discuţia despre cine suntem şi cine vrem să fim”, a spus El-Sayed.

Villegas a remarcat că progresiştii „a trebuit să învingă propriul partid”, afirmând că acest lucru arată că atunci când va ajunge în Congres, nu se va duce acolo pentru a îndeplini ordinele vreunui partid politic sau lider”.

Victorii importante și pentru moderați

Dar şi democraţii mai moderaţi au obţinut victorii importante, în special în cursele pentru funcţia de guvernator din statele indecise. David Crowley l-a învins pe republicanul Tom Tiffany cu aproximativ 8 puncte procentuale în Wisconsin, în timp ce Jocelyn Benson a câştigat cursa pentru funcţia de guvernator din Michigan cu aproape 11 puncte - cu aproape patru puncte mai mult decât marja de victorie a lui El-Sayed.

Sondajul AP în rândul alegătorilor a arătat că moderaţii au reprezentat o pondere mai mare în coaliţia câştigătoare a democraţilor decât în alegerile recente. Aproximativ jumătate dintre alegătorii care au susţinut candidaţii democraţi la Camera Reprezentanţilor s-au identificat ca moderaţi, comparativ cu aproximativ 4 din 10 în alegerile din 2024, 2022 şi 2018. În cursele cheie pentru Senat care s-au înclinat în favoarea democraţilor, inclusiv în Kansas, Iowa şi Carolina de Nord, moderaţii au reprezentat aproximativ jumătate din alegătorii candidaţilor câştigători.

Totuşi, sondajul a evidenţiat şi o diviziune ideologică în cadrul coaliţiei democratice. Aproximativ o treime dintre alegătorii care au susţinut candidaţii democraţi s-au identificat ca socialişti democraţi, inclusiv puţin sub jumătate dintre cei cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani, comparativ cu un sfert dintre alegătorii cu vârsta de 65 de ani şi peste.

Rahm Emanuel, fostul congresman şi şef de cabinet al Casei Albe, care ia în considerare în mod deschis o candidatură la preşedinţie în 2028, a susţinut că democraţii ar trebui să acorde o atenţie deosebită candidaţilor care au câştigat locuri deţinute anterior de republicani. „Oamenii care transformă statele roşii în albastre sunt cei care asigură majoritatea”, a declarat Emanuel într-un interviu. „Aşa că ar fi bine să le acordaţi atenţie”, a îndemnat el.

Diversitate de ideologii în noul Congres

Diversitatea ideologiilor şi opiniilor se va manifesta direct în noul Congres.

Liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, şi Schumer au obţinut amândoi majorităţile pe care le-au urmărit. Însă aceste victorii vin cu provocarea de a conduce grupuri parlamentare ideologic diverse, care includ unii membri care au făcut campanie împotriva conducerii lor.

Deşi se aşteaptă ca atât Schumer, cât şi Jeffries să câştige un nou mandat în calitate de lideri, dezbaterea pe această temă a început deja.

„Părerea mea este că trebuie să avem o discuţie completă şi sinceră”, a spus Van Hollen când a fost întrebat despre susţinerea lui Schumer. „Oricine candidează la funcţia de lider ar trebui să poată prezenta o viziune clară despre modul în care vom folosi această putere”, a adăugat el.

La fel, nici El-Sayed nu s-a angajat în vreun sens, spunând că va aştepta să vadă „cum arată opţiunile”. El a adăugat că „este nevoie de o nouă conducere”.

Chiar şi cu controlul asupra ambelor camere, democraţii se vor confrunta cu limite ale puterii lor. Trump îşi păstrează dreptul de veto, pe care a ameninţat deja că îl va folosi, în timp ce democraţii vor dobândi puteri extinse de supraveghere şi de citare în instanţă. Însă liderii din Congres vor trebui, de asemenea, să concilieze cererile unei aripi progresiste extinse cu cele ale Coaliţiei Noilor Democraţi, mai moderate, şi ale Coaliţiei Blue Dog, conservatoare din punct de vedere fiscal.

Întrebat miercuri despre apelurile venite dinspre stânga de a promova programul „Medicare pentru toţi”, Jeffries a subliniat, în schimb, punctele de acord. „Ceea ce cred că susţinem cu toţii - progresiştii, Noii Democraţi şi Blue Dogs - este să acţionăm cu hotărâre pentru a anula reducerile de la Medicaid şi să acţionăm cu hotărâre pentru a prelungi creditele fiscale din cadrul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă”, a spus el.

Christina Bohannan, noua membră a Camerei Reprezentanţilor care a învins-o pe republicana Mariannette Miller-Meeks într-o circumscripţie electorală disputată, a declarat miercuri că este încântată să afle că majoritatea democraţilor care se alătură noii majorităţi din Camera Reprezentanţilor se concentrează pe reducerea costurilor, mai degrabă decât pe „jocuri politice”. Atât timp cât colegii democraţi rămân concentraţi pe accesibilitatea serviciilor medicale, „ne vom înţelege de minune”, a spus ea. „Oamenii din circumscripţii precum a mea, care sunt foarte eterogene din punct de vedere politic, sunt extrem de sătui de politica de rutină”, a spus Bohannan.

Cu alegerile prezidențiale din 2028 la orizont

Chiar înainte ca rezultatele alegerilor pentru Senat din Alaska şi Mississippi să fie cunoscute, potenţialii candidaţi la preşedinţie din 2028 organizau conferinţe telefonice cu jurnaliştii pentru a-şi prezenta viziunile privind viitorul partidului - sau, în cazul guvernatorului statului Illinois, JB Pritzker, se îndreptau spre Washington pentru a-şi expune punctele de vedere.

Pritzker a vorbit joi la Center for American Progress, la o zi după ce a prezentat o agendă politică în 200 de puncte pentru viitorul Congres democrat, care solicită inversarea politicilor administraţiei Trump şi extinderea accesului la servicii medicale.

El a spus că doreşte ca noul Congres să contribuie la reducerea costurilor pentru consumatori, fără a renunţa la audierile de responsabilizare şi la anchetele privind administraţia Trump. Pritzker nu a abordat tema diviziunii din interiorul partidului.

Van Hollen a declarat că „testează terenul” în vederea unei candidaturi în 2028 şi a afirmat că alegerile au scos la iveală o „dorinţă de a se uni în spatele unei agende mai populiste”.

„Această dezbatere care se declanşează odată cu aceste alegeri cu privire la viitorul Partidului Democrat va determina dacă democraţii vor fi aleşi la Casa Albă”, a mai spus Van Hollen.

Editor : B.E.