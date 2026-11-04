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Exclusiv Victoria democraților și blocajul republicanilor nu sunt o veste simplă pentru Europa. Cristian Diaconescu explică potențialele riscuri

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US political choice Democrat and Republican signposts. Wooden sign with Democrat and Republican arrows pointing in opposite directions on US flag back
Alegeri pentru controlul Congresului în SUA. Foto: Profimedia
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Fostul șef al diplomației române Cristian Diaconescu a comentat, în direct la Digi24, rezultatul alegerilor americane de la mijloc de mandat, remarcând că Partidul Republican a intrat într-un blocaj critic. În același timp acesta a subliniat, însă, și viziunile figurilor tinere ale Partidului Democrat, care la prima vedere par să nu reprezinte un avantaj din perspectiva Europei.

Cristian Diaconescu a subliniat că este greu de afirmat că un astfel de rezultat la alegerile intermediare era predictibil.

„Se considera că în Camera Reprezentanților, într-adevăr, democrații vor prelua majoritatea, dar ceea ce s-a întâmplat acum, din câte știu, în istoria democratică electorală americană nu mai există decât alte trei precedente, o astfel de răsturnare de situație, cu consecințe pe care, sigur, le putem analiza din foarte multe perspective, dar, în acest moment, Partidul Republican a intrat într-un blocaj critic.

Fostul ministru de Externe a atras atenția, în același timp, că politica americană este foarte complexă și „concluziile delimitative într-o formă sau alta, mai ales în ceea ce privește interesele României și relația în parteneriatul strategic” ar trebui evitate.

Diaconescu a trecut în revistă și cum se împart competențele, acum că democrații au reușit să obțină controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA.

„Congresul, în acest moment, prin Camera Reprezentanților, a preluat elemente care țin de politicile economice, taxare, vamale etc, referitor la diversele decizii, unele dintre ele răsturnate de Donald Trump… nu va mai putea face aceste demersuri și ele să fie implementate. Păstrează (n.r. Trump) responsabilități însă în domeniul politico-militar și al politicii externe. În ceea ce privește numirile, Congresul a preluat prin Senat desemnările de la structurile guvernamentale până la Curtea Supremă. La rândul său, însă, Donald Trump, ca președinte, are acest drept de veto, care poate fi infirmat de Congres numai cu două treimi, deci complicat, de data aceasta de partea cealaltă. În ceea ce privește bugetul, finanțarea instituțiilor guvernamentale, Camera Reprezentanților va avea un cuvânt foarte clar de spus”, a afirmat fostul diplomat și consilier prezidențial.

Acesta a mai explicat și cum s-ar putea desfășura procedurile de impeachment (n.r. punere sub acuzare și eliminare din funcție).

„Este o problemă în ceea ce privește eventualele proceduri de impeachment, în legătură cu demnitarii în funcții guvernamentale, evident, și în ceea ce îl privește pe Donald Trump. Dar, atenție, Camera Reprezentanților, unde există o majoritate democrată consistentă, poate declanșa procedura de impeachment, dar este nevoie de două treimi din Senat ca acesta să se concretizeze chiar prin eliminarea din funcție a respectivului demnitar”.

Cristian Diaconescu a atras atenția că România trebuie să se poziționeze echilibrat în relația cu Statele Unite și să aibă în vedere ce poate obține în acest moment, în funcție de elementele de lobby pe care Bucureștiul le are în Congres, „fără a uita însă de competențele președintelui”.

„Este, din perspectiva României, și nu numai, europeană, inclusiv, un moment mult mai complex, mult mai elaborat, cu perspective pozitive într-un sens sau în altul, dar cu foarte mare atenție. Nu noi alegem prioritățile de cooperare în Statele Unite, ci ei, americanii, își aleg reprezentanții cu care noi discutăm”, a declarat Diaconescu.

Cât privește relația lui Donald Trump cu democrații, fostul diplomat a afirmat că nu crede că va avea mulți prieteni în Partidul Democrat, subliniind că apare o întrebare: „Cine sunt democrații?”.

În acest moment, și la ei în partid există probleme, mai ales legate de tema generațională. Să zicem că gerontocrația de tip Bernie Sanders nu va mai avea o tracțiune atât de semnificativă ca în urmă cu ceva ani. Vin tineri democrați, este o altă generație de tip Cortez (n.r. Alexandria Ocasio-Cortez, membră democrată influență în Camera Reprezentanților). Dar, în egală măsură, atenție și la categoriile de mesaj, pentru că, de exemplu, foarte mulți dintre democrații tineri cu succes în această campanie electorală au afirmat în fața poporului american: «uite, ar fi bine ca în Europa să se schimbe logica și echilibrele. Nu mai trimitem arme și soldați, ci trimitem vectori pentru promovarea democrației». OK, sună bine, dar privind din partea noastră din Europa, poate că un anumit tip de adecvare în ceea ce privește amenințările dinspre răsărit ar fi utilă, necesară. De aceea spun, trebuie să fim extrem de profesioniști de această dată și balansați în relația bilaterală”, a atras atenția Cristian Diaconescu.

Editor : Ș.R.

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