Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa

Luigi Mangione a obținut o victorie juridică majoră, marți, după ce un judecător a respins două acuzații principale aduse de stat împotriva sa: crimă de gradul întâi și crimă de gradul doi, ambele susținute de procurori ca fiind infracțiuni legate de terorism, informează The Guardian.

Mangione se confruntă în continuare cu o acuzație suplimentară de crimă de gradul doi, precum și cu o acuzație federală de crimă, în cazul uciderii directorului executiv al United HealthCare, Brian Thompson, în luna decembrie a anului trecut.

Judecătorul care supraveghează cazul penal al lui Mangione, Gregory Carro, a declarat că „dovezile prezentate au fost insuficiente din punct de vedere legal” pentru cele două acuzații legate de terorism, într-o decizie scrisă care a fost publicată marți în timpul unei proceduri de 15 minute la tribunalul din Manhattan.

„Cauzele unu și doi, care îl acuză pe inculpat de crimă de gradul întâi (în scopul comiterii unui act de terorism) și crimă de gradul al doilea, ca infracțiune de terorism, sunt respinse ca fiind insuficiente din punct de vedere juridic”, a scris Carro. „Persoanele au prezentat dovezi suficiente din punct de vedere juridic pentru toate celelalte capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul al doilea (intenționată).”

Mangione se confruntă, de asemenea, cu acuzații federale pentru presupusa împușcare a lui Thompson în fața unui hotel și pentru posesie de arme.

Apărarea lui Mangione a susținut, de asemenea, că dosarul său ar trebui respins din cauza dublei incriminări – fiind urmărit penal de două ori pentru aceeași infracțiune – pentru că a fost acuzat de crimă în instanța statală și federală. Judecătorul a respins acest argument.

Carro a respins, de asemenea, cererea apărării de a suspenda procesul lui Mangione la nivel de stat, astfel încât acesta să poată fi judecat mai întâi în fața instanței federale.

Echipa lui Mangione a susținut că depunerea mărturiei în procesul de stat ar putea dăuna apărării sale în procesul federal privind pedeapsa cu moartea și a susținut că momentul ales ar putea încălca dreptul său împotriva autoincriminării.

Ca răspuns la decizia lui Carro, un purtător de cuvânt al biroului procurorului districtual din Manhattan a comentat: „Respectăm decizia instanței și vom continua cu privire la celelalte nouă capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul al doilea.”

Pedeapsa pentru crimă de gradul doi în New York variază de la 25 de ani la închisoare pe viață. Mangione urmează să se întoarcă în fața instanței de stat pe 1 decembrie.

