Live TV

Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa

Data actualizării: Data publicării:
Luigi Mangione.
Luigi Mangione. Foto: Profimedia Images

Luigi Mangione a obținut o victorie juridică majoră, marți, după ce un judecător a respins două acuzații principale aduse de stat împotriva sa: crimă de gradul întâi și crimă de gradul doi, ambele susținute de procurori ca fiind infracțiuni legate de terorism, informează The Guardian.

Mangione se confruntă în continuare cu o acuzație suplimentară de crimă de gradul doi, precum și cu o acuzație federală de crimă, în cazul uciderii directorului executiv al United HealthCare, Brian Thompson, în luna decembrie a anului trecut.

Judecătorul care supraveghează cazul penal al lui Mangione, Gregory Carro, a declarat că „dovezile prezentate au fost insuficiente din punct de vedere legal” pentru cele două acuzații legate de terorism, într-o decizie scrisă care a fost publicată marți în timpul unei proceduri de 15 minute la tribunalul din Manhattan.

„Cauzele unu și doi, care îl acuză pe inculpat de crimă de gradul întâi (în scopul comiterii unui act de terorism) și crimă de gradul al doilea, ca infracțiune de terorism, sunt respinse ca fiind insuficiente din punct de vedere juridic”, a scris Carro. „Persoanele au prezentat dovezi suficiente din punct de vedere juridic pentru toate celelalte capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul al doilea (intenționată).”

Citește și:

GALERIE FOTO Puternica familie de italieni din spatele lui Luigi Mangione, tânărul suspectat de uciderea unui director de asigurări din New York

Mangione se confruntă, de asemenea, cu acuzații federale pentru presupusa împușcare a lui Thompson în fața unui hotel și pentru posesie de arme.

Apărarea lui Mangione a susținut, de asemenea, că dosarul său ar trebui respins din cauza dublei incriminări – fiind urmărit penal de două ori pentru aceeași infracțiune – pentru că a fost acuzat de crimă în instanța statală și federală. Judecătorul a respins acest argument.

Carro a respins, de asemenea, cererea apărării de a suspenda procesul lui Mangione la nivel de stat, astfel încât acesta să poată fi judecat mai întâi în fața instanței federale.

Echipa lui Mangione a susținut că depunerea mărturiei în procesul de stat ar putea dăuna apărării sale în procesul federal privind pedeapsa cu moartea și a susținut că momentul ales ar putea încălca dreptul său împotriva autoincriminării.

Ca răspuns la decizia lui Carro, un purtător de cuvânt al biroului procurorului districtual din Manhattan a comentat: „Respectăm decizia instanței și vom continua cu privire la celelalte nouă capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul al doilea.”

Pedeapsa pentru crimă de gradul doi în New York variază de la 25 de ani la închisoare pe viață. Mangione urmează să se întoarcă în fața instanței de stat pe 1 decembrie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru...
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala...
Ultimele știri
Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Luigi Mangione.
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american
Luigi Mangione.
Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru Luigi Mangione, acuzat de asasinarea directorului UnitedHealthcare
Luigi Mangione.
Suspectul arestat pentru uciderea directorului UnitedHealthcare s-a declarat nevinovat de crimă teroristă. Ce pedeapsă riscă Mangione
Luigi Mangione - Suspect in Murder of United Healthcare Ceo Brian Thompson, USA - 11 Dec 2024
Tânărul suspectat de uciderea unui director de asigurări din New York este inculpat pentru „act de terorism”
Luigi Mangione - Suspect in Murder of United Healthcare Ceo Brian Thompson, USA - 11 Dec 2024
Ce pedeapsă poate primi Luigi Mangione, suspectul arestat pentru uciderea directorului UnitedHealthcare
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”