VIDEO. Iarnă la New York și Washington

În Statele Unite, a nins abundent la New York şi Washington. De altfel, o furtună de zăpadă afectează întreg nord-estul ţării, iar stratul de omăt atinge jumătate de metru. Vremea rea a dat peste cap traficul rutier şi aerian şi a dus la închiderea şcolilor.

La New York, ninsoarea, care a început joi după-amiaza, a cuprins toate cele cinci zone principale ale metropolei, iar stratul de zăpadă a ajuns până la 12,7 centimetri în Bronx, cel mai nordic cartier.



Vremea extremă a perturbat activitatea pe Aeroportul Kennedy. Cursele programate să aterizeze după-amiaza au înregistrat întârzieri, în medie, de trei ore din cauza zăpezii şi a gheţii.



Sistemul de alertare de urgenţă din New York a publicat notificări în timp real pe contul său de Twitter publicul fiind îndemnat să ia în calcul rutele alternative după ce sistemul de tranzit al oraşului s-a defectat parţial.



Autospecialele de împrăştiere a sării au fost puse în funcţiune pentru a preveni acumularea de zăpadă şi gheaţă pe carosabil.



„Fiţi prudenţi în timpul navetei de seară” a atenţionat joi primarul din New York, Bill de Blasio avertizând că drumurile ar putea deveni „foarte alunecoase” în cursul nopţii.



Potrivit prognozelor meteorologice, ninsoarea se va schimba în lapoviţă şi ploaie pe parcursul nopţii.

Surse: Digi24, Agerpres

