Live TV

VIDEO Inundații devastatoare în New York: Cel puțin doi oameni au murit

Data publicării:
inundatii new york
Inundații devastatoare în New York City Foto: Captură video

Inundații devastatoare în New York City după ce în mai multe cartiere ale metropolei americane au fost înregistrate cantități record de precipitații. Cel puțin doi oameni au murit. Una dintre victime, un bărbat de 39 de ani a murit în încercarea de a-și salva câinele. Un alt bărbat de 43 de ani a fost găsit fără suflare într-un subsol.

Ploile torenţiale care s-au dezlănţuit joi în New York au provocat moartea a două persoane, a anunţat edilul metropolei, Eric Adams, furtunile perturbând de asemenea cursele aeriene şi determinând autorităţile să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului de inundaţii în anumite zone, informează vineri Reuters.

Mai multe străzi, dar și stații de metrou au fost inundate și cel puțin 140 de copaci au fost doborâți. O parte din arbori au distrus mașini parcate și au pus la pământ cabluri electrice. Vremea extremă a produs întârzieri ale zborurilor pe toate cele trei aeroporturi majore din New York.

Traficul feroviar a fost și el afectat, trenurile ocolind mai multe stații în care șinele erau inundate de ape.

„Furtuna a adus recorduri de precipitaţii pentru data de 30 octombrie”, a spus Adams pe reţeaua X, adăugând că întreaga cantitate de precipitaţii care în mod normal cădea în câteva ore s-a produs într-un interval de 10 minute în timpul după-amiezii.

Autorităţile din domeniul meteo au raportat o cantitate record de precipitaţii de 4,7 centimetri în Central Park, în timp ce 5,31 centimetri s-au înregistrat pe aeroportul LaGuardia, iar 5,05 centimetri pe Aeroportul Internaţional Newark Liberty din New Jersey.

Biroul Naţional de Meteorologie a emis de asemenea alerte care vizează zone din cartierele Bronx, Brooklyn şi Queens.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat cu 3.000 lei...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
SUA retrag militari și din Bulgaria, Slovacia și Ungaria începând de...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum...
portiune de autostrada
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la...
Ultimele știri
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul
Criză la Washington: Trump cere „opțiunea nucleară” pentru a încheia blocajul guvernamental
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
uraganul melissa jamaica palmieri
Uraganul Melissa lovește Cuba după ce a transformat Jamaica într-o „zonă sinistrată”. „Oamenii s-au refugiat pe acoperișuri”
Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Cea mai puternică furtună a anului: uraganul Melissa a adus cu rafale de 300 km/h în Jamaica. Avertisment de inundații „catastrofale”
photo-collage.png - 2025-10-27T175611.327
Legendarul toboşar de jazz Jack DeJohnette a murit la vârsta de 83 de ani
Hurricane Melissa Threatens Catastrophic Flooding In Jamaica And Haiti
Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba
protest-valencia-octombrie 2025
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Valencia, la un an de la inundațiile mortale: „Este de neînțeles”
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Ce planuri are Carys...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
Sub ce nume va fi cunoscut de acum fratele mai mic al regelui Charles, după ce a rămas fără titlul de prinț...
Digi Sport
"Simona Halep revine în lumina reflectoarelor!" Presa internațională a reacționat, după anunțul campioanei...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles