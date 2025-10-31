VIDEO Inundații devastatoare în New York: Cel puțin doi oameni au murit

Inundații devastatoare în New York City după ce în mai multe cartiere ale metropolei americane au fost înregistrate cantități record de precipitații. Cel puțin doi oameni au murit. Una dintre victime, un bărbat de 39 de ani a murit în încercarea de a-și salva câinele. Un alt bărbat de 43 de ani a fost găsit fără suflare într-un subsol.

Ploile torenţiale care s-au dezlănţuit joi în New York au provocat moartea a două persoane, a anunţat edilul metropolei, Eric Adams, furtunile perturbând de asemenea cursele aeriene şi determinând autorităţile să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului de inundaţii în anumite zone, informează vineri Reuters.

Mai multe străzi, dar și stații de metrou au fost inundate și cel puțin 140 de copaci au fost doborâți. O parte din arbori au distrus mașini parcate și au pus la pământ cabluri electrice. Vremea extremă a produs întârzieri ale zborurilor pe toate cele trei aeroporturi majore din New York.

Traficul feroviar a fost și el afectat, trenurile ocolind mai multe stații în care șinele erau inundate de ape.

„Furtuna a adus recorduri de precipitaţii pentru data de 30 octombrie”, a spus Adams pe reţeaua X, adăugând că întreaga cantitate de precipitaţii care în mod normal cădea în câteva ore s-a produs într-un interval de 10 minute în timpul după-amiezii.

Autorităţile din domeniul meteo au raportat o cantitate record de precipitaţii de 4,7 centimetri în Central Park, în timp ce 5,31 centimetri s-au înregistrat pe aeroportul LaGuardia, iar 5,05 centimetri pe Aeroportul Internaţional Newark Liberty din New Jersey.

Biroul Naţional de Meteorologie a emis de asemenea alerte care vizează zone din cartierele Bronx, Brooklyn şi Queens.

