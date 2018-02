VIDEO. Momentul atacului de la liceul din Florida, soldat cu 17 morți

Cel puţin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani şi este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliţia. Adolescentul avea o pasiune pentru arme şi un caracter dificil, spun foşti colegi şi profesori.

Scenele de teroare au fost filmate într-o clasă în timp ce de pe coridoarele şcolii răsunau focuri de armă semiautomată. O altă filmare, dintr-o altă sală, îi arată pe elevi cum se grăbesc spre ieşire.

Reporter: Ce s-a întâmplat cu profesorul tău?

Elevă: A fost împuşcat, pentru că toată lumea a început să iasă din clase... Eu am crezut că e o alarmă de incendiu... Dar, apoi, nu ştiu ce s-a întâmplat, toţi au început să alerge înapoi în clase, eu am alergat. Am văzut doar trupul lui, noi plângeam, ne rugam, apoi a venit poliţia şi am ieşit.

- Ai văzut cine l-a împuşcat?

- Nu, nu ştiu, nu am văzut nimic, i-am văzut doar capul, pentru că bloca uşa şi uşa era deschisă, nu ştiam dacă e în viaţă.

Atacul a avut loc aproape de sfârşitul programului, într-o localitate prosperă, liniştită, aflată la aproximativ o oră de mers cu maşină de Miami.

Atacatorul a fost arestat într-o localitate învecinată, la aproximativ o oră de la comiterea masacrului. Are 19 ani şi a fost elev al liceului.

Scott Israel, șerif: E oribil, e o catastrofă. Nicolas Cruz este ucigaşul. Are 19 ani. A fost elev al liceului Douglas, de unde a fost exmatriculat din motive disciplinare. Am început deja să verificăm site-urile pe care intra şi reţelele sociale şi unele lucruri sunt tulburătoare. Avea nenumărate reviste, avea o puşcă AR-15.

Foşti colegi ai atacatorului au declarat presei că adolescentul avea o obsesie legată de arme şi un comportament ciudat. Conducerea liceului dăduse chiar dispoziţie ca acesta să nu fie primit la ore dacă purta un rucsac în spate, după ce îşi ameninţase colegii. Tânărul făcuse pregătire militară în cadrul unui program pentru liceeni al forţelor armate americane.

Colegă: Era agresiv, dar liniştit şi timid. Când devenea agresiv, parcă nu mai era el. Parcă avea o altă personalitate, pentru că, altfel, era foarte liniştit.

Cu toate acestea, inspectoratul şcolar spune că nimic nu prevestea atacul.

Robert Runcie, inspector şcolar: Nu a fost nimic care să ne alerteze. Din câte ştim nu au existat telefoane sau ameninţări. Problemele de sănătate mintală sunt în creştere în ţara noastră şi sunt o mare provocare.

Este încă un incident armat dintr-o lungă serie. Presa americană a numărat 18 atacuri comise în şcoli doar de la începutul acestui an.

Preşedintele Donald Trump a transmis condoleanţe familiilor victimelor într-un mesaj pe Twitter.

Citiți și: Carnaj la o școală din Florida. Ce se știe până acum