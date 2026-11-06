Viitorul MAGA după Trump. Cine poate salva Partidul Republican de un „eveniment de extincție” și ce rol joacă „Statul Soarelui”

„Imaginează-ți că sunt pe buletinul de vot”, a îndemnat în repetate rânduri președintele Donald Trump, în timp ce străbătea țara înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Alegătorii frustrați de practicile și politicile sale – inclusiv de un război costisitor împotriva Iranului, care a alimentat inflația – au făcut exact acest lucru, profitând de ocazie pentru a vota împotriva lui, înclinând balanța pentru democrați. Și, în ciuda îndemnurilor lui Trump, mulți republicani, inclusiv adepții mișcării sale „Make America Great Again” (MAGA), au rămas acasă, potrivit unei analize The Christian Science Monitor, una dintre cele mai respectate publicații din SUA.

Rezultatul, o reacție adversă masivă împotriva Partidului Republican, care le-a oferit democraților controlul asupra Congresului și majoritatea funcțiilor de guvernator, a fost cel mai mare val electoral din istoria modernă a alegerilor intermediare din SUA, măsurat prin marja de voturi, democrat vs. republican. Rezultatele de marți au depășit chiar „revoluția” din 1994, când Newt Gingrich a ajuns la putere ca președinte al Camerei Reprezentanților. Apoi, republicanii au câștigat votul popular cu 6,8 puncte procentuale. În 2018, la primele alegeri intermediare ale lui Trump ca președinte, democrații au câștigat cu 8,6 puncte procentuale.

Anul acesta, cu buletinele de vot încă în curs de numărare, democrații conduc votul popular cu 13,8 puncte procentuale.

Deja, cu doi ani rămași din președinția lui Trump, observatorii politici își imaginează viitorul mișcării sale MAGA. Semnele indică schimbări profunde, pe măsură ce figura unică din centrul acesteia – Trump – navighează prin faza finală a mandatului său.

„Dacă nu există alți candidați foarte cunoscuți care pot genera efecte de concurență, nu cred că există un viitor pentru mișcarea lui Trump după Trump”, spune Jennifer Lawless, politolog la Universitatea din Virginia.

Ce va urma rămâne de stabilit. Dar, având în vedere că coaliția electorală republicană este în dezordine, Partidul Republican va trebui să se regrupeze și să traseze o cale de urmat. Luptele pentru cursa prezidențială din 2028 se pregătesc și odată cu ele se profilează semne clare ale unei ere post-Trump. În timp ce președintele a încercat să dea vina pe candidații republicani și pe Fox News, dar nu pe sine, pentru înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul său marți, adjunctul său l-a acuzat, dând vina pe războiul din Iran, pe care Trump l-a inițiat în februarie alături de Israel.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară”, a scris vicepreședintele JD Vance pe X într-o postare lungă de miercuri dimineață.

Un alt republican de renume, guvernatorul Ron DeSantis din Florida, care a candidat fără succes împotriva lui Trump pentru nominalizarea republicană la președinție în 2024, s-ar putea afla într-o poziție mai puternică în urma victoriilor republicane în cursele pentru funcția de guvernator și Senat din statul său. Florida, al treilea cel mai populat stat din țară, a fost cândva un câmp de luptă electoral cheie, dar sub guvernatorul DeSantis, s-a impus ca bastion al republicanilor.

DeSantis, care își încheie al doilea mandat și nu este eligibil să candideze din nou, a depus eforturi pentru a se distanța de Trump – și acum ar putea fi bine poziționat pentru a candida din nou la președinție, ca un nou tip de republican post-Trump.

Chiar și Maria Elvira Salazar, reprezentantă republicană din Florida, care s-a distanțat de Trump în septembrie din cauza eforturilor administrației sale de aplicare a legilor privind imigrația, a câștigat realegerea în ciuda unei contestații puternice din partea unui democrat hispanic. La nivel național, sprijinul latino-american pentru republicani a scăzut brusc în acest an, comparativ cu 2024.

Într-o conferință de presă organizată miercuri la Tallahassee, DeSantis a subliniat importanța victoriilor republicane de marți în „Statul Soarelui”, numind alegerile intermediare din 2026 la nivel național „aproape de un eveniment de nivel de extincție pentru republicani”.

„În ianuarie, când toți cei aflați în funcții vor pleca, fie cei care aveau un mandat limitat, fie cei care au fost eliminați din cele mai mari 10 state din această uniune, doar un singur stat va avea controlul republican: statul Florida”, a declarat DeSantis.

Rezultatele din Florida au venit în contrast puternic cu cele din Texas, care a ales-o pe o femeie democrată hispanică, Gina Hinojosa, în funcția de guvernator, într-o victorie surprinzătoare în fața guvernatorului republican Greg Abbott.

Totuși, succesele de marți ale lui DeSantis nu sugerează deloc o mișcare de tip MAGA proprie, similară cu cea a conaționalului său din Florida. În ciuda provocărilor și a greșelilor percepute, Trump aduce carismă și abilități performative pe care puțini alții, inclusiv DeSantis, le posedă în viața publică.

Vicepreședintele Vance, un alt republican cu provocări carismatice, cu ochii pe 2028, se confruntă cu o dublă problemă: este perceput ca fiind legat de Trump, dar acum a rupt practic legătura cu președintele din cauza războiului din Iran și a înfrângerii alegerilor de la mijlocul mandatului de marți. JD Vance și-a început cariera politică ca anti-Trump și este posibil să nu fi câștigat niciodată pe deplin baza electorală a președintelui. Dar acum îi poate fi și mai greu să moștenească mișcarea MAGA.

Secretarul de stat Marco Rubio, un alt fost adversar al lui Trump devenit aliat – și tot un alt locuitor al Floridei – este, de asemenea, un potențial candidat pentru 2028. Și, deși rolul său în administrația Trump l-ar putea afecta negativ în rândul electoratului larg, inclusiv al republicanilor deziluzionați, el nu a făcut încă nimic care să-i rupă legăturile cu baza MAGA.

Apoi, există problema lui Trump însuși și a modului în care declinul mișcării MAGA ar putea afecta ultimii săi doi ani la Casa Albă. Majoritățile democrate care vor ajunge în Cameră și Senat ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca președintele să fie din nou pus sub acuzare. Înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, democrații erau împărțiți în ceea ce privește înțelepciunea de a încerca o a treia punere sub acuzare, chiar dacă considerau că există motive suficiente, inclusiv ignorarea ordinelor judecătorești și a citațiilor, precum și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor federale.

Trump a scos în evidență utilizarea neautorizată a puterii executive atunci când a vorbit miercuri după-amiază la șantierul sălii de bal a Casei Albe. Anul trecut, a dărâmat Aripa de Est a Casei Albe fără aprobarea Congresului, deschizând calea pentru construirea sălii de bal. Aceasta este doar una dintre numeroasele acțiuni pe care le-a întreprins de la revenirea în funcție și care depășesc limitele autorității sale, spun criticii. Acest efort este acum implicat în litigii.

Până acum, liderii democrați considerau că demiterea ar fi inutilă – și chiar ar putea să-i dea mai multă putere lui Trump – pentru că obținerea unei majorități de două treimi în Senat în urma condamnării era considerată imposibilă. Acum, cu președintele în defensivă după înfrângerea zdrobitoare de la mijlocul mandatului, iar republicanii confruntându-se cu încă doi ani de Trump fără stăpânire de sine, ideea de a convinge o duzină de senatori republicani să voteze pentru a-l înlătura din funcție pare mai ușor de imaginat.

Un aspect care ar putea funcționa în favoarea lui Donald Trump este disponibilitatea sa declarată de a colabora cu democrații atunci când aceștia vor obține majoritatea.

„Au sunat deja și vor să discute despre diverse lucruri, și asta e în regulă”, a declarat președintele reporterilor, miercuri, la șantierul sălii de bal. El a adăugat că „probabil se va înțelege cu democrații”, cu excepția cazului în care aceștia vor să fie „distructivi”.

Editor : Ș.R.