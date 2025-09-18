Live TV

„Virați 20 de grade la dreapta, imediat.” Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie

Data publicării:
profimedia-0983111381
Președintele SUA, Donald Trump, coborând din Air Force One. Foto: Profimedia

Un zbor al companiei Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atent” și să „se îndepărteze” după ce s-a apropiat prea mult de avionul președintelui Donald Trump, care se îndrepta spre Regatul Unit pentru o vizită de stat.

„Fiți atenți. Lăsați iPad-ul”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit în timp ce avionul zbura la o distanță de 12,8 km în paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra New York-ului, marți, transmite BBC

Avioanele nu s-au aflat niciodată la o distanță pe care Administrația Federală a Aviației (FAA) ar fi clasificat-o ca fiind nesigură, dar erau suficient de aproape pentru a alarma oficialii.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt al Spirit pentru CBS, partenerul american al BBC.

Zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile controlului traficului aerian” și „a aterizat fără incidente”, conform planificării, la Boston, a declarat compania aeriană.

Zborul Spirit se deplasa din Florida către Massachusetts. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel unul față de celălalt, la o distanță de 8 mile, și se aflau pe traiectorii pe care ar fi putut converge la o distanță de 11 mile.

Administrația Federală a Aviației (FAA) „Ancheta preliminară arată că aeronavele au menținut distanța necesară”.

Înregistrările audio ale controlului traficului aerian obținute de BBC au surprins controlorii cerând urgent și în repetate rânduri aeronavei Spirit Airbus A321 să păstreze distanța.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta”, a spus un controlor de trafic aerian, potrivit înregistrării audio LiveATC. „Atenție, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat.”

Piloții companiei aeriene low-cost au confirmat recepționarea transmisiei, deși răspunsurile lor erau greu de auzit din cauza zgomotelor statice din înregistrare.

Controlorul a răspuns: „Atenție. Spirit 1300, traficul se află la șase mile sau opt mile în stânga voastră, 747. Sunt sigur că puteți vedea cine este. ... Fiți atenți la el – este alb și albastru” – alb și albastru fiind o referire la culorile exterioare ale avionului președintelui.

Președintele Trump și prima doamnă Melania Trump au sosit în Marea Britanie marți seara.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
cimitir de masini
Rabla 2025: Înscrierile pentru persoanele fizice încep din 30...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
15:30 | Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro. Explicații...
Ultimele știri
Donald Trump, în vizită oficială la Londra: Întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare
Demisie neașteptată la Kremlin: Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin pleacă din funcție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
State Banquet, US President Donald Trump state visit to the UK, Day 2, Windsor - 17 Sep 2025
„Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump
Avion F-22 raptor
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie
King Charles III and Queen Camilla stand with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Banchet fastuos, la Windsor, pentru a onora vizita lui Donald Trump. Președintele american: „SUA și UK sunt ca două note într-un acord”
Volodimir Zelenski și Keir Starmer. Foto- Profimedia Images
„Tratatul de 100 de ani” dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document
Windsor, UK. 16th September, 2025. Political campaign group Led By Donkeys project images of Donald Trump and convicted paedophile Jeffrey Epstein onto Windsor Castle as US President Trump's second state visit to the UK begins. Credit: Mark Kerrison/Alamy
Imagini cu Trump şi Epstein, proiectate pe castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui SUA în Marea Britanie. Patru arestări
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă”
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...