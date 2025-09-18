„Virați 20 de grade la dreapta, imediat.” Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie

Un zbor al companiei Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atent” și să „se îndepărteze” după ce s-a apropiat prea mult de avionul președintelui Donald Trump, care se îndrepta spre Regatul Unit pentru o vizită de stat.

„Fiți atenți. Lăsați iPad-ul”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit în timp ce avionul zbura la o distanță de 12,8 km în paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra New York-ului, marți, transmite BBC.

Avioanele nu s-au aflat niciodată la o distanță pe care Administrația Federală a Aviației (FAA) ar fi clasificat-o ca fiind nesigură, dar erau suficient de aproape pentru a alarma oficialii.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt al Spirit pentru CBS, partenerul american al BBC.

Zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile controlului traficului aerian” și „a aterizat fără incidente”, conform planificării, la Boston, a declarat compania aeriană.

Zborul Spirit se deplasa din Florida către Massachusetts. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel unul față de celălalt, la o distanță de 8 mile, și se aflau pe traiectorii pe care ar fi putut converge la o distanță de 11 mile.

Administrația Federală a Aviației (FAA) „Ancheta preliminară arată că aeronavele au menținut distanța necesară”.

Înregistrările audio ale controlului traficului aerian obținute de BBC au surprins controlorii cerând urgent și în repetate rânduri aeronavei Spirit Airbus A321 să păstreze distanța.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta”, a spus un controlor de trafic aerian, potrivit înregistrării audio LiveATC. „Atenție, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat.”

Piloții companiei aeriene low-cost au confirmat recepționarea transmisiei, deși răspunsurile lor erau greu de auzit din cauza zgomotelor statice din înregistrare.

Controlorul a răspuns: „Atenție. Spirit 1300, traficul se află la șase mile sau opt mile în stânga voastră, 747. Sunt sigur că puteți vedea cine este. ... Fiți atenți la el – este alb și albastru” – alb și albastru fiind o referire la culorile exterioare ale avionului președintelui.

Președintele Trump și prima doamnă Melania Trump au sosit în Marea Britanie marți seara.

