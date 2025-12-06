Live TV

Video Vis împlinit pentru Donald Trump: a primit un premiu pentru pace. Cum a sărbătorit liderul de la Casa Albă

Data publicării:
donald trump - Gianni Infantino - premiu FIFA pentru pace
Donald Trump (stânga) și Gianni Infantino (dreapta) în timpul decernării premiului FIFA pentru pace. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump este primul câștigător al nou-creatului premiu FIFA pentru pace. Liderul american a primit distincția și o medalie înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care a avut loc la Washington D.C.

„Domnule președinte, acesta este premiul dumneavoastră pentru pace. Avem, de asemenea, o medalie frumoasă pe care o puteți purta oriunde doriți să mergeți. (...)”, a declarat Gianni Infantino, președintele FIFA.

Mai mult, conform acestuia, liderul de la Casa Albă a fost ales câștigător al primului premiu FIFA pentru pace în semn de „recunoaștere a acțiunilor sale excepționale și extraordinare de promovare a păcii și unității în întreaga lume”.

„Am salvat milioane de vieţi. Congo, India – Pakistan... Este o onoare imensă, Gianni. Mulţumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur acum. Vom continua la fel”, a declarat Donald Trump.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a sărbătorit evenimentul printr-un dans.

În ciuda eforturilor sale, liderul de la Casa Albă nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace pentru care a făcut lobby în mod deschis. Casa Albă a criticat Comitetul Nobel pentru că nu i-a acordat premiul lui Trump, afirmând că acesta a „pus politica înaintea păcii”.

FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit

Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”

Editor : A.M.G.

