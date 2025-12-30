Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, luni, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă” care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou, scrie Reuters.

Aproape 6.000 de zboruri au fost întârziate și 751 anulate luni, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. De vineri, perturbările meteorologice au anulat peste 3.600 de zboruri și au întârziat alte peste 30.000.

Furtuna a lovit în una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie ale anului, când companiile aeriene operează aproape la capacitate maximă, cu flexibilitate limitată în ceea ce privește reprogramarea pasagerilor. Călătorii aflați în vacanță s-au confruntat cu așteptări îndelungate, dificultăți de reprogramare și probleme de cazare, în timp ce companiile aeriene s-au confruntat cu condiții meteorologice severe.

Meteorologii AccuWeather au avertizat că puternica furtună se va intensifica până luni seara, transformându-se într-un „ciclon bombă” care va aduce viscol, gheață periculoasă, ploi torențiale și vânturi puternice din Wisconsin până în Maine.

Un ciclon-bombă apare atunci când scăderea rapidă a presiunii atmosferice produce vânt cu forța unui uragan și precipitații abundente. Frontul rece arctic, care a provocat furtuna, a adus cu sine variații bruște de temperatură.

Până marți dimineață erau așteptate perturbări majore ale traficului, cu întreruperi regionale de curent electric.

Vremea severă a perturbat și traficul rutier, vizibilitatea redusă, suprafețele înghețate și viscolul contribuind la mai multe accidente în lanț și determinând autoritățile din anumite părți ale regiunii să îndemne șoferii să evite deplasările neesențiale.

Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a avertizat călătorii că șofatul ar putea fi periculos, deoarece viscolul, cu vânturi puternice și gheață, se va abate asupra regiunii Upper Midwest și a Marilor Lacuri.

Administrația Federală a Aviației a emis o interdicție de zbor la Aeroportul Internațional Dulles din Washington din cauza rafalelor puternice.

Întârzierile la aeroporturile din Boston și Newark, New Jersey, care deservesc orașul New York, au fost impuse din cauza vizibilității reduse și a vântului puternic.

Editor : C.A.