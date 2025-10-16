Live TV

Video Volodimir Zelenski a ajuns în SUA: „Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce a auzit de «Tomahawk» . Putin, curajos ca Hamas”

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a aterizat joi la Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele american Donald Trump, anunță BBC. „Deja la Washington”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele sociale, alături de un videoclip în care apare coborând din avion.

Președintele ucrainean a precizat că va avea întâlniri cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării în SUA, producători de arme puternice care pot consolida cu siguranță protecția noastră. În special, vom discuta despre livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană. De asemenea, mă voi întâlni cu reprezentanți ai companiilor energetice americane. Acum, întrucât Rusia mizează pe terorismul împotriva sectorului nostru energetic și efectuează atacuri zilnice, lucrăm pentru a asigura reziliența Ucrainei”.

Zelenski anunță vă vineri are programată întâlnirea cu președintele american Donald Trump.

Ne așteptăm ca impulsul de a stopa teroarea și războiul care a avut succes în Orientul Mijlociu să contribuie la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul forței și al justiției va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei. Putem deja observa că Moscova se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude de rachetele Tomahawk.

Potrivit liderului de la Kiev, „nu trebuie să existe altă alternativă decât pacea și securitatea garantată în mod fiabil - și este esențial să protejăm oamenii de atacurile și agresiunile rusești cât mai curând posibil”.

