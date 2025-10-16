Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a aterizat joi la Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele american Donald Trump, anunță BBC. „Deja la Washington”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele sociale, alături de un videoclip în care apare coborând din avion.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele ucrainean a precizat că va avea întâlniri cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării în SUA, „producători de arme puternice care pot consolida cu siguranță protecția noastră. În special, vom discuta despre livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană. De asemenea, mă voi întâlni cu reprezentanți ai companiilor energetice americane. Acum, întrucât Rusia mizează pe terorismul împotriva sectorului nostru energetic și efectuează atacuri zilnice, lucrăm pentru a asigura reziliența Ucrainei”.

Zelenski anunță vă vineri are programată întâlnirea cu președintele american Donald Trump.

Ne așteptăm ca impulsul de a stopa teroarea și războiul care a avut succes în Orientul Mijlociu să contribuie la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul forței și al justiției va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei. Putem deja observa că Moscova se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude de rachetele Tomahawk.

Potrivit liderului de la Kiev, „nu trebuie să existe altă alternativă decât pacea și securitatea garantată în mod fiabil - și este esențial să protejăm oamenii de atacurile și agresiunile rusești cât mai curând posibil”.

Editor : C.A.