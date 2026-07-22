Live TV

Volodimir Zelenski pregătește o vizită în SUA: întâlnire cu Donald Trump și participare la funeraliile lui Lindsey Graham (presă)

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere o vizită diplomatică în Statele Unite în iulie, potrivit unor surse diplomatice citate de presa de la Kiev.

Potrivit Suspilne, Biroul Președintelui Ucrainei planifică o vizită a lui Zelenski în Statele Unite, care va include participarea la funeraliile senatorului Lindsey Graham și o întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, ca parte a continuării discuțiilor de pace pentru soluționarea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Zelenski a primit o invitație la ceremonia de rămas bun pentru senatorul american Graham.

Planul final al vizitei, cu lista completă a întâlnirilor și a participanților la acestea, precum și durata acesteia, nu a fost finalizat în acest moment.

Surse spun că, în cazul în care președintele Ucrainei nu va putea participa la evenimentele planificate, în prezent sunt în curs de desfășurare discuții despre cine va conduce delegația ucraineană în Statele Unite.

Lindsey Graham a murit subit în seara zilei de 11 iulie, la vârsta de 71 de ani. Biroul senatorului republican decedat a anunțat că rezultatele preliminare ale autopsiei indică o leziune aortică drept cauză a morții sale subite.

Pe 10 iulie, senatorul s-a întâlnit la Kiev cu președintele  Zelenski și  a vizitat unitatea de producție a companiei de apărare SkyFall, care produce numeroase modele de drone pentru diverse scopuri. 

Slujba de înmormântare pentru regretatul senator Lindsey Graham va avea loc pe 28 și 29 iulie atât în ​​capitala federală a SUA, cât și în statul natal al republicanului, Carolina de Sud.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Zohran Mamdani
4
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Digi Sport
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati-rusi-in uniforma
Pe măsură ce numărul voluntarilor scade, Rusia apelează tot mai mult la lumea interlopă pentru a găsi noi recruți
volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski a vorbit cu emisarii lui Donald Trump. Mesajul liderului de la Kiev după discuție: „Pacea este necesară”
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Administrația Trump ia în calcul o acțiune militară în Mali: „Francezii au încercat asta timp de 10 ani. Rușii încearcă de cinci ani”
grafica iran vs sua inclestare razboi mondial
Războiul cu Iranul costă enorm: suma impresionantă estimată de SUA, în timp ce atacurile au fost reluate
EU and US agree trade deal with 15% tariffs for European exports to America
UE este gata să accepte noile tarife impuse de SUA, deși le consideră „nejustificate”. Care este condiția impusă de Bruxelles
Recomandările redacţiei
parada a militarilor rusi la tiraspol
Franţa cere Rusiei să-şi retragă trupele din Transnistria şi să...
traian basescu face declaratii
Băsescu, despre ieşirea din criză: „Președintele să nu mai...
drone Shahed
SUA investighează dacă Rusia a ajutat Iranul să atace instalații...
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie...
Ultimele știri
Bogdan Ivan vrea taxe mai mici la carburanți. Ce măsuri propune fostul ministru al Energiei
„Sănătatea are nevoie de medici, de personal”. Șefa Colegiului Medicilor spune că angajările din sistem nu pot rămâne blocate
Reacția lui Viktor Orban după perchezițiile la serverele Fidesz din Ungaria: „Așa ceva se întâmplă doar în dictaturi!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Fanii lui Levski Sofia, show în pauza meciului cu Universitatea Craiova! Cum au sărbătorit în tribune. Video
Adevărul
Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...