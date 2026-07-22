Volodimir Zelenski pregătește o vizită în SUA: întâlnire cu Donald Trump și participare la funeraliile lui Lindsey Graham (presă)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere o vizită diplomatică în Statele Unite în iulie, potrivit unor surse diplomatice citate de presa de la Kiev.

Potrivit Suspilne, Biroul Președintelui Ucrainei planifică o vizită a lui Zelenski în Statele Unite, care va include participarea la funeraliile senatorului Lindsey Graham și o întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, ca parte a continuării discuțiilor de pace pentru soluționarea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Zelenski a primit o invitație la ceremonia de rămas bun pentru senatorul american Graham.

Planul final al vizitei, cu lista completă a întâlnirilor și a participanților la acestea, precum și durata acesteia, nu a fost finalizat în acest moment.

Surse spun că, în cazul în care președintele Ucrainei nu va putea participa la evenimentele planificate, în prezent sunt în curs de desfășurare discuții despre cine va conduce delegația ucraineană în Statele Unite.

Lindsey Graham a murit subit în seara zilei de 11 iulie, la vârsta de 71 de ani. Biroul senatorului republican decedat a anunțat că rezultatele preliminare ale autopsiei indică o leziune aortică drept cauză a morții sale subite.

Pe 10 iulie, senatorul s-a întâlnit la Kiev cu președintele Zelenski și a vizitat unitatea de producție a companiei de apărare SkyFall, care produce numeroase modele de drone pentru diverse scopuri.

Slujba de înmormântare pentru regretatul senator Lindsey Graham va avea loc pe 28 și 29 iulie atât în ​​capitala federală a SUA, cât și în statul natal al republicanului, Carolina de Sud.

Editor : Ș.R.