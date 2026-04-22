Live TV

Analiză „Vorbește prea mult”. De ce comentariile imprevizibile ale lui Trump constituie adevăratul obstacol în calea unui acord cu Iranul

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Amestecul de amenințări și comentarii arogante al lui Donald Trump, care adesea tratează Iranul cu dispreț, a constituit, la fel ca și menținerea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, un obstacol major în calea reluării negocierilor de pace dintre cele două țări, sub medierea Pakistanului, la Islamabad, notează The Guardian într-o analiză.

Oricât de mult ar insista Ministerul iranian al Afacerilor Externe că nu va răspunde la fiecare declarație publicată de liderul de la Casa Albă pe rețelele sociale cu privire la Iran – și uneori sunt chiar și șapte pe zi –, Teheranul nu le poate ignora pe toate, chiar dacă acestea contrazic ceea ce li se spune iranienilor în particular despre adevăratele intenții ale lui Trump.

Într-adevăr, nerăbdarea lui Trump și stilul său diplomatic dur au devenit un obstacol în sine în calea găsirii unei soluții.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că, „prin impunerea unui asediu și încălcarea armistițiului”, președintele SUA „încearcă să transforme această masă de negocieri – în propria sa imaginație – într-o masă a capitulării sau să justifice o nouă campanie războinică. Nu acceptăm negocieri sub amenințări și, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să dezvăluim noi cărți pe câmpul de luptă.”

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a exprimat o idee similară făcând referire la Jane Austen, afirmând: „Este un adevăr universal recunoscut că o țară care se mândrește cu o civilizație bogată nu va negocia sub amenințare și forță.”

La fel cum cel de-al 47-lea președinte al SUA trebuie să facă față bazei sale politice nemulțumite și pieței bursiere, la fel și conducerea iraniană trebuie să-și liniștească electoratul intern, respingând afirmațiile lui Trump privind umilirea și disperarea Iranului sau insistența acestuia că Teheranul a cedat în privința chestiunii cheie a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit.

Trump, de exemplu, a răspuns vinerea trecută la un mesaj al lui Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, în care acesta afirma că Iranul va ridica unele dintre restricțiile din strâmtoarea Ormuz, salutând practic înfrângerea Teheranului, în loc să răspundă prin ridicarea blocadei impuse de SUA, așa cum se aștepta Iranul. 

Mai târziu, într-unul dintre numeroasele interviuri telefonice din acea zi, liderul american a declarat: „Ei [Iranul] vor ca eu s-o deschid. Iranienii își doresc cu disperare ca aceasta să fie deschisă. Nu o voi deschide până când nu se va semna un acord”. Într-un alt interviu fără cenzură, el a spus: „Au fost de acord cu totul”, adăugând în mod specific: „Au fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea Ormuz”. O zi mai târziu, Iranul a închis strâmtoarea, lăsând impresia că Trump, nu pentru prima dată, a subestimat hotărârea Teheranului.

O misiune diplomatică iraniană din Ghana a subliniat marți: „În ultimele 24 de ore, președintele Statelor Unite: — a mulțumit Iranului pentru închiderea strâmtorii Ormuz; a amenințat Iranul; a dat vina pe China; a lăudat China; a declarat că blocada a fost un succes; a confirmat că Iranul și-a refăcut stocurile în ciuda blocadei; a promis un acord cu Iranul; a promis că vor cădea bombe asupra Iranului”. Ambasada l-a descris pe Trump ca pe un grup de chat WhatsApp format dintr-o singură persoană.

În weekend, viceministrul de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a spus despre Trump: „Vorbește prea mult”.

Marți, într-o serie de declarații contradictorii, Trump a afirmat: „Mă aștept să bombardăm”, adăugând că armata era gata de acțiune, făcând referire la expirarea iminentă a armistițiului pe care nu intenționa să-l prelungească. Cu toate acestea, două propoziții mai târziu, el a spus că iranienii vor participa la negocierile de miercuri.

Prin juxtapunerea unor sentimente contradictorii, el a lăudat și a denigrat Iranul în același timp.

„Iranul poate ajunge într-o situație foarte bună, poate deveni o națiune puternică, o națiune minunată. Are un popor incredibil”, a spus el, înainte de a adăuga: „Par a fi însetați de sânge și sunt conduși de niște oameni foarte duri, din păcate, și nu într-un sens pozitiv. Noi suntem mult mai duri decât ei – fără niciun dubiu – dar ei trebuie să dea dovadă de rațiune și bun simț, nu să fie o țară bazată pe moarte și groază.”

Ulterior, președintele SUA a afirmat că armistițiul cu Iranul va fi prelungit până când conducerea „grav divizată” a acestei țări va prezenta o propunere unitară.

Imediat după anunțul lui Trump privind prelungirea armistițiului, de la Teheran veneau vești. Iranul a refuzat să participe la negocierile din Pakistan, a relatat agenția de știri semi-oficială Tasnim, citând unul dintre corespondenții săi. Agenția de știri semi-oficială a precizat că decizia a fost luată după ce SUA nu au renunțat la „pretențiile excesive” formulate în ultimele zile.

Toate aceste măsuri ar putea avea scopul de a deruta strategia diplomatică a Iranului, dar, până în prezent, singurul efect a fost acela de a face țara mai circumspectă și mai hotărâtă să accepte un acord numai dacă acesta include un mecanism clar și ireversibil de aplicare, care să-l oblige pe Trump să respecte orice înțelegere pe care o semnează.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Digi Sport
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Papa Leon
Din Africa, papa Leon critică războaiele și exploatarea resurselor care alimentează conflictele: „Compromit grav viitorul umanității”
Tucker Carlson
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian
Donald Trump susține că Iranul „se prăbușește financiar”: „Au nevoie disperată de bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi”
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de armă iraniene în largul coastelor Omanului. Atac israelian în Liban
Donald Trump și Xi Jinping
În contextul blocării tarifelor vamale, politica lui Trump față de Beijing a intrat în impas. Cum poate fi resetată relația SUA-China
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PSD_71_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD a ajuns la consultările cu președintele, la Cotroceni. Nicușor...
ilie bolojan parlament
România, între stabilizare fiscală și instabilitate politică...
FED-GHORGIU-ORA-19-301025-R7_10112
Criză politică la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu vine...
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
Ultimele știri
Cel mai mare producător mondial de prezervative avertizează asupra creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran
Dobânzile la credite ar putea fi plafonate, potrivit unui proiect depus de AUR în Parlament. Ce măsuri prevede inițiativa
Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Patronul de la Ferma Dacilor e dator vândut. Ce sumă uriașă are de achitat Cornel Dinicu unui recuperator de...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment