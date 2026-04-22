Amestecul de amenințări și comentarii arogante al lui Donald Trump, care adesea tratează Iranul cu dispreț, a constituit, la fel ca și menținerea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, un obstacol major în calea reluării negocierilor de pace dintre cele două țări, sub medierea Pakistanului, la Islamabad, notează The Guardian într-o analiză.

Oricât de mult ar insista Ministerul iranian al Afacerilor Externe că nu va răspunde la fiecare declarație publicată de liderul de la Casa Albă pe rețelele sociale cu privire la Iran – și uneori sunt chiar și șapte pe zi –, Teheranul nu le poate ignora pe toate, chiar dacă acestea contrazic ceea ce li se spune iranienilor în particular despre adevăratele intenții ale lui Trump.

Într-adevăr, nerăbdarea lui Trump și stilul său diplomatic dur au devenit un obstacol în sine în calea găsirii unei soluții.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că, „prin impunerea unui asediu și încălcarea armistițiului”, președintele SUA „încearcă să transforme această masă de negocieri – în propria sa imaginație – într-o masă a capitulării sau să justifice o nouă campanie războinică. Nu acceptăm negocieri sub amenințări și, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să dezvăluim noi cărți pe câmpul de luptă.”

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a exprimat o idee similară făcând referire la Jane Austen, afirmând: „Este un adevăr universal recunoscut că o țară care se mândrește cu o civilizație bogată nu va negocia sub amenințare și forță.”

La fel cum cel de-al 47-lea președinte al SUA trebuie să facă față bazei sale politice nemulțumite și pieței bursiere, la fel și conducerea iraniană trebuie să-și liniștească electoratul intern, respingând afirmațiile lui Trump privind umilirea și disperarea Iranului sau insistența acestuia că Teheranul a cedat în privința chestiunii cheie a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit.

Trump, de exemplu, a răspuns vinerea trecută la un mesaj al lui Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, în care acesta afirma că Iranul va ridica unele dintre restricțiile din strâmtoarea Ormuz, salutând practic înfrângerea Teheranului, în loc să răspundă prin ridicarea blocadei impuse de SUA, așa cum se aștepta Iranul.

Mai târziu, într-unul dintre numeroasele interviuri telefonice din acea zi, liderul american a declarat: „Ei [Iranul] vor ca eu s-o deschid. Iranienii își doresc cu disperare ca aceasta să fie deschisă. Nu o voi deschide până când nu se va semna un acord”. Într-un alt interviu fără cenzură, el a spus: „Au fost de acord cu totul”, adăugând în mod specific: „Au fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea Ormuz”. O zi mai târziu, Iranul a închis strâmtoarea, lăsând impresia că Trump, nu pentru prima dată, a subestimat hotărârea Teheranului.

O misiune diplomatică iraniană din Ghana a subliniat marți: „În ultimele 24 de ore, președintele Statelor Unite: — a mulțumit Iranului pentru închiderea strâmtorii Ormuz; a amenințat Iranul; a dat vina pe China; a lăudat China; a declarat că blocada a fost un succes; a confirmat că Iranul și-a refăcut stocurile în ciuda blocadei; a promis un acord cu Iranul; a promis că vor cădea bombe asupra Iranului”. Ambasada l-a descris pe Trump ca pe un grup de chat WhatsApp format dintr-o singură persoană.

În weekend, viceministrul de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a spus despre Trump: „Vorbește prea mult”.

Marți, într-o serie de declarații contradictorii, Trump a afirmat: „Mă aștept să bombardăm”, adăugând că armata era gata de acțiune, făcând referire la expirarea iminentă a armistițiului pe care nu intenționa să-l prelungească. Cu toate acestea, două propoziții mai târziu, el a spus că iranienii vor participa la negocierile de miercuri.

Prin juxtapunerea unor sentimente contradictorii, el a lăudat și a denigrat Iranul în același timp.

„Iranul poate ajunge într-o situație foarte bună, poate deveni o națiune puternică, o națiune minunată. Are un popor incredibil”, a spus el, înainte de a adăuga: „Par a fi însetați de sânge și sunt conduși de niște oameni foarte duri, din păcate, și nu într-un sens pozitiv. Noi suntem mult mai duri decât ei – fără niciun dubiu – dar ei trebuie să dea dovadă de rațiune și bun simț, nu să fie o țară bazată pe moarte și groază.”

Ulterior, președintele SUA a afirmat că armistițiul cu Iranul va fi prelungit până când conducerea „grav divizată” a acestei țări va prezenta o propunere unitară.

Imediat după anunțul lui Trump privind prelungirea armistițiului, de la Teheran veneau vești. Iranul a refuzat să participe la negocierile din Pakistan, a relatat agenția de știri semi-oficială Tasnim, citând unul dintre corespondenții săi. Agenția de știri semi-oficială a precizat că decizia a fost luată după ce SUA nu au renunțat la „pretențiile excesive” formulate în ultimele zile.

Toate aceste măsuri ar putea avea scopul de a deruta strategia diplomatică a Iranului, dar, până în prezent, singurul efect a fost acela de a face țara mai circumspectă și mai hotărâtă să accepte un acord numai dacă acesta include un mecanism clar și ireversibil de aplicare, care să-l oblige pe Trump să respecte orice înțelegere pe care o semnează.

