Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară

Data publicării:
ger-sua-furtuna (4)
E ger cumplit în SUA și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe oră în zonele locuite FOTO: Profimedia Images

Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius.

Ninsorile abundente - cu un strat de peste 30 de centimetri de zăpadă în aproximativ 20 de state americane - au provocat pene de curent pe scară largă.

Potrivit site-ului specializat poweroutage.us, aproximativ 600.000 de clienţi erau încă privaţi de electricitate luni seara, în principal în sudul Statelor Unite, unde gheaţa depusă a rupt liniile de înaltă tensiune. Aproape 200.000 de persoane sunt afectate în Tennessee şi peste 147.000 în Mississippi.

Penele de curent ar putea dura câteva zile, deoarece autorităţile au dificultăţi în a-şi reveni după furtună. Majoritatea acestor zone nu dispun de mijloacele şi resursele necesare pentru a curăţa resturile după astfel de evenimente, deoarece nu sunt obişnuite cu ele, a declarat pentru AFP meteorologul Allison Santorelli.

În regiunea Marilor Lacuri, în nordul Statelor Unite, locuitorii s-au trezit la temperaturi extreme, sub minus 20 de grade Celsius şi chiar până la minus 30 de grade Celsius în unele regiuni din Minnesota şi Wisconsin (nord), potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie (NWS).

Dave Radell, meteorolog din New York, a declarat pentru AFP că zăpada căzută în timpul furtunii a fost foarte uscată, cu aspect de pudră, fiind dispersată cu uşurinţă de vânt, ceea ce a zădărnicit eforturile de curăţare a drumurilor şi a redus vizibilitatea.

Descrisă de unii specialişti drept unul dintre cele mai grave evenimente meteorologice de iarnă din ultimele decenii din Statele Unite, furtuna este însoţită de acumulări de gheaţă cu consecinţe potenţial catastrofale, potrivit NWS.

Aceste condiţii extreme au condus la moartea a cel puţin 23 de persoane, conform unui bilanţ întocmit pe baza relatărilor din media locale americane.

În Texas, autorităţile au confirmat decesul unei adolescente de 16 ani, care şi-a pierdut viaţa într-un accident de sanie. Două persoane au murit de hipotermie în Louisiana, iar una în Iowa, într-o coliziune.

Opt persoane au fost găsite decedate în New York, iar în acest caz a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor decesului.

Starea de urgenţă a fost declarată în aproximativ 20 de state, precum şi în capitala Washington, iar transportul în comun a fost grav perturbat.

Mai multe aeroporturi importante, din Washington, Philadelphia şi New York, au fost practic blocate, în timp ce peste 21.000 de zboruri au fost anulate începând de sâmbătă, iar alte mii au avut întârzieri, conform site-ului FlightAware.

Furtuna este legată de o distorsiune a vortexului polar, o masă de aer care circulă de obicei peste emisfera nordică, dar care s-a extins spre sud.

Oamenii de ştiinţă estimează că frecvenţa tot mai mare a acestor perturbări de vortex ar putea fi asociată cu schimbările climatice, deşi dezbaterea rămâne deschisă, iar variabilitatea naturală joacă, de asemenea, un rol.

Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

Editor : C.A.

