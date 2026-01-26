Live TV

ger-sua-furtuna (8)
E ger cumplit în SUA și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe oră în zonele locuite FOTO: Profimedia Images
Jumătate dintre statele americane au declarat starea de urgență

Viscolul a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a sute de mii de locuințe. Școlile și drumurile din întreaga țară au fost închise, iar zborurile au fost anulate, deoarece valul de frig, vânt și ninsori s-a extins de la Texas până în New England, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Cel puțin două persoane au murit din cauza hipotermiei în Louisiana, iar alte decese legate de furtuna de iarnă au fost raportate în Texas, Tennessee și Kansas. Duminică după-amiază, peste 800.000 de gospodării erau fără energie electrică, potrivit poweroutage.us. În același timp, peste 11.000 de zboruri au fost anulate, a raportat FlightAware.

Ninsorile abundente, lapovița și ploaia înghețată, un fenomen periculos în care picăturile de ploaie răcite îngheață instantaneu pe suprafețe, ar putea dura zile întregi, iar furtuna ar putea afecta aproximativ 180 de milioane de americani - mai mult de jumătate din populație.

„Zăpada și gheața se vor topi foarte, foarte încet și nu vor dispărea prea curând, ceea ce va împiedica orice eforturi de recuperare”, a declarat Allison Santorelli, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie, pentru CBS News.

Departamentul de Sănătate din Louisiana a confirmat duminică că doi bărbați au murit din cauza hipotermiei. Primarul orașului Austin, Texas, a declarat că a avut loc un deces „legat de expunerea la frig”.

Oficialii din Kansas au declarat că o femeie, al cărei cadavru a fost găsit duminică după-amiază acoperit de zăpadă, „ar fi putut succomba hipotermiei”. Trei decese legate de vreme au fost raportate și în Tennessee.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a scris într-o postare pe X că cel puțin cinci persoane din oraș au murit sâmbătă, fără a preciza cauza decesului. El a spus, însă, că „este un memento că în fiecare an newyorkezii cedează în fața frigului”.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a avertizat locuitorii să rămână în case și să nu iasă pe străzi.

„Este cu siguranță cea mai rece vreme pe care am văzut-o, cea mai rece furtună de iarnă pe care am văzut-o în ultimii ani”, a declarat ea duminică. „Un fel de asediu arctic a cuprins statul nostru și multe alte state din întreaga țară.”

Hochul a spus că se așteaptă ca aceste condiții „brutale” să aducă cea mai lungă perioadă de frig și cele mai abundente ninsori din ultimii ani. „Este îngheț și este periculos”, a spus ea.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat duminică că statul se confruntă cu mai multă gheață și mai puțină zăpadă decât se prevăzuse inițial. „Nu este o veste bună pentru Kentucky”, a spus el.

Experții meteorologi au avertizat că unul dintre cele mai mari pericole ale furtunii este gheața, care poate deteriora copacii, doborî liniile electrice și face drumurile nesigure.

În Virginia și Kentucky, autoritățile au intervenit în urma a sute de accidente rutiere.

Canadienii au fost, de asemenea, afectați de ninsori abundente și de sute de zboruri anulate. Autoritățile estimează că în provincia Ontario vor cădea între 15 și 30 cm de zăpadă.

Jumătate dintre statele americane au declarat starea de urgență

Aproape jumătate din state au declarat starea de urgență, iar școlile din toată țara au anulat deja cursurile, anticipând că furtuna va continua și luni. Senatul SUA a anulat, de asemenea, votul programat pentru luni seara.

La declararea stării de urgență în capitala țării, primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a declarat: „În acest weekend, DC se confruntă cu cea mai mare furtună de zăpadă din ultimul deceniu”.

În timp ce regiunile din nord, precum Dakota și Minnesota, sunt obișnuite cu temperaturi sub zero grade în timpul iernii, este neobișnuit să se înregistreze un frig atât de extrem în state precum Texas, Louisiana și Tennessee, unde temperaturile sunt cu aproximativ 15-20 grade Celsius sub media sezonieră. Aceste state ar putea înregistra, de asemenea, acumulări de gheață de aproximativ 2,5 cm cauzate de ploaia înghețată.

Vârtejul polar - un inel de vânturi puternice din vest care se formează deasupra Arcticii în fiecare iarnă și conține o masă de aer foarte rece - a dus la apariția unei furtuni puternice, potrivit experților meteorologi. 

În acest caz, furtuna de iarnă se îndreaptă spre nord și est, eliberând zona maritimă canadiană până marți, dar lăsând în urma sa mai mult aer rece. Se prevede că vremea va rămâne periculoasă de rece până la începutul lunii februarie.

