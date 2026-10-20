Live TV

Vot anticipat în Texas: cum vor democrații să câștige bastionul republican în alegerile de la mijloc de mandat

Data publicării:
Early Voting Starts In Dallas TX (Morning Photos) - 19 Oct 2026
A început votul anticipat în Texas. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Votul anticipat pentru alegerile americane de la mijlocul mandatului a început luni în Texas, iar democraţii speră la victorii istorice în acest bastion tradiţional republican, scrie AFP, citată de Agerpres.

Mai devreme în cursul zilei s-au format cozi în faţa unei secţii de votare din Houston. Texanii au timp până pe 3 noiembrie să aleagă între candidaţii democraţi, care îşi axează campania pe preocupările economice, şi cei republicani, aliniaţi în spatele preşedintelui american Donald Trump.

Alegătorii vor trebui, de asemenea, să îşi aleagă următorul guvernator: republicanul Greg Abbott, 68 de ani, care candidează pentru al patrulea mandat, sau democrata Gina Hinojosa, o avocată de 52 de ani, pe care sondajele o indică uşor în avantaj.

În cursa pentru Senat, democratul James Talarico, un fost profesor de 37 de ani, a reuşit să mobilizeze alegătorii, ceea ce i-a permis să obţină un uşor avans în faţa lui Ken Paxton, 63 de ani, actualul procuror general al statului şi aliat al lui Donald Trump.

Gina Hinojosa şi James Talarico întruchipează amândoi o nouă generaţie de democraţi care încearcă să atragă alegătorii independenţi, precum şi pe americanii dezamăgiţi de războiul nepopular purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu şi de explozia preţurilor.

De asemenea, ei speră să recâştige electoratul latino, atras de miliardar în 2024, nemulţumit de operaţiunile de represiune împotriva imigranţilor ce zguduie ţara de la începutul celui de-al doilea mandat al acestuia.

În ceea ce îi priveşte pe candidaţii republicani, ei mizează din plin pe sprijinul alegătorilor care îl susţin pe Donald Trump.

„Vreau ca Donald Trump să meargă până la capăt (...) Vreau să pună în practică ceea ce a promis că va face”, mărturiseşte Rose Mary Cuevas, 64 de ani.

Atât Greg Abbott, cât şi Ken Paxton au evitat dezbaterile pe măsură ce se apropie scrutinul.

Acesta din urmă încearcă să depăşească ani de controverse, inclusiv acuzaţii de fraudă, speculaţii răsunătoare de infidelitate legate de destrămarea căsniciei sale sau semne de întrebare privind legăturile strânse menţinute cu anumiţi donatori.

În 2023, Camera Reprezentanţilor din Texas, controlată de republicani, a iniţiat o procedură de impeachment” împotriva sa, adică punerea sub acuzare în vederea unei potenţiale demiteri pentru corupţie şi abuz de putere. Ulterior, el a fost achitat de către Senatul local. 

Citește și:

Trump ajunge la cel mai scăzut nivel de popularitate, pe fondul nemulțumirii americanilor față de prețul benzinei (sondaj Reuters)

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Blood pressure measurement in progress
2
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
3
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Protests are taking place in Paris on October 17
4
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
o femeie cu caciula ce uita șa un peisaj de toamnă
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță...
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi a fost sunat și a pus o singură condiție pentru a reveni în România
Digi Sport
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi a fost sunat și a pus o singură condiție pentru a reveni în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump profimedia
Sondaj Reuters: Trump ajunge la cel mai scăzut nivel de popularitate, pe fondul nemulțumirii americanilor față de prețul benzinei
Donald Trump și JD Vance.
JD Vance anunță folosirea unei legi din perioada războiului pentru a crește producția de combustibil la o rafinărie din Texas
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Trump este „cu spatele la zid”, avertizează ministrul german al Apărării. Ce stă la baza apropierii de Rusia
elon musk
Câți bani a cheltuit Elon Musk pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului SUA
trump alegeri intermediare
Politica externă devine miza surpriză a alegerilor intermediare din SUA: ce îi face pe alegători să-și schimbe prioritățile
Recomandările redacţiei
profimedia-1051938225
„Este o provocare uriașă”. Cele cinci dezbateri-cheie care vor...
2026-10-08-4318
Parlamentarii dau astăzi votul decisiv pentru Guvernul propus de Luca...
Alexandr Dughin / Donald Trump
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în...
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
Ultimele știri
Europa își întărește apărarea în Arctica: Ce planuri are UE pentru a bloca expansiunea sino-rusă în Nord
Ploi și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în această săptămână. Cum va fi vremea în prima parte a lunii noiembrie
„Rămânem fără rachete Patriot”. Zelenski propune 30 de zile fără atacuri asupra rafinăriilor rusești în schimbul ajutorului SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut Dan Șucu din cauza fanilor la meciul Rapid – Corvinul. „Gaură” de sute de mii de euro...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
„Ai greșit, ai plătit”. Mihai Stoichiță dezvăluie culisele scandalului cu staff-ul naționalei României: „M-a...
Adevărul
Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne...
Newsweek
Casa de Pensii admite că un pensionar a muncit în condiții speciale. Vin bani în plus și pensionare anticipată
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...