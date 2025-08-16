Live TV

Votul prin corespondență, discutat de Trump cu Putin. Ce i-ar fi spus liderul rus președintelui american despre această procedură

New York, United States. 05th Nov, 2024. NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 05: Mail in ballot drop box seen on National Election Day for the U.S. Presidential election at P.S./I.S. 78Q on November 05, 2024 in the Long Island City neighborhood of Queens boroug
Cutie pentru votul prin corespondență în SUA Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.

„Vladimir Putin, tip deştept, a spus că nu poţi avea alegeri corecte cu vot prin corespondenţă. El a spus că nu mai există nicio ţară în lume care să-l folosească acum”, a afirmat Trump la Fox News, după o întâlnire de aproape trei ore cu liderul rus în Alaska, scrie News.ro.

Trump, care a promovat în continuare falsa naraţiune potrivit căreia el, şi nu democratul Joe Biden, ar fi câştigat alegerile din 2020, a invocat acordul lui Putin pe tema votului prin corespondenţă pentru a-şi presa colegii republicani să susţină mai ferm reforme electorale.

Fostul preşedinte american a votat prin corespondenţă în unele scrutine trecute şi le-a recomandat susţinătorilor să procedeze la fel în 2024.

Putin, aflat la putere în Rusia din 1999, a fost reales în 2024 cu 87% din voturi, într-un scrutin marcat de acuzaţii de fraudă şi de absenţa opoziţiei reale, după moartea liderului disident Alexei Navalnîi într-o colonie penitenciară arctică.

Declaraţiile lui Trump vin în contextul în care Departamentul de Justiţie şi Senatul SUA au documentat încercările Rusiei de a influenţa campaniile electorale americane în 2016 şi 2020 în favoarea sa, iar serviciile de informaţii americane consideră că Moscova ar fi preferat ca Trump să câştige şi în 2024.

Deşi aproape trei zeci de ţări, printre care Canada, Germania şi Coreea de Sud, permit votul prin poştă în anumite condiţii, Trump a insistat că Statele Unite nu pot avea ”o mare democraţie” dacă păstrează votul prin corespondenţă.

VIDEO Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare”

