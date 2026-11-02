Cu o zi înainte de alegerile intermediare, la Washington, coșul de cumpărături spune mai multe decât sondajele. Sarah Moosazadeh este evreică de origine iraniană, plătește chirie și visează la o casă a ei. Pe raftul unui Whole Foods din capitala americană, ea face calculul pe care îl fac acum milioane de alegători: o cutie de mâncare de la bufetul cald costă 6 dolari, un sendviș cu suc în oraș costă 20, iar o cină cu prietenii poate ajunge la 200. Între facturi, prețul benzinei și un război în Iran pe care îl vede altfel decât mulți americani, Sarah merge marți la vot cu speranță, dar și cu mintea la prețuri.

Cristina Cileacu: Care este costul vieții în Statele Unite, având în vedere faptul că acum oamenii votează pentru alegerile intermediare cu economia în minte?

Sarah Moosazadeh: Pentru mine, ca om care încearcă să plătească chiria și, de asemenea, să caut o casă, care ar costa chiar mai mulți bani și ar necesita ipotecă și facturi suplimentare și întreținere, este foarte obositor uneori să mă echilibrez și să mă gândesc înainte în viitor la cum voi putea să-mi permit casa și, de asemenea, să îmi pot permite în continuare necesitățile de bază.

Cristina Cileacu: Sarah, ești iraniană și evreică în același timp, poate că nu mulți oameni știu că sunt evrei care trăiesc în Iran. Războiul pe care Donald Trump l-a început în Orientul Mijlociu, în Iran, a afectat cu siguranță întreaga planetă. Cum se vede acest lucru de iranienii care trăiesc în Statele Unite, pentru că știu că ai comunitatea ta aici.

Sarah Moosazadeh: Conflictul, oricât de nefericit ar fi fost, ar fi trebuit tratat cu mult timp în urmă. Știu că mulți americani se plâng astăzi de creșterea prețurilor la gaze și de tot, dar trebuie să înțeleagă că timp de 47 de ani, mulți iranieni au suferit sub acest regim, care, apropo, a declarat de nenumărate ori că este un dușman al Occidentului. Simpatizez cu americanul mediu care are numeroase facturi de plătit și, de asemenea, se confruntă cu o creștere a prețurilor la gaze, dar, în același timp, aceștia sunt bani plini sânge care vin în SUA De ani și ani, de mai bine de patru decenii, așa că cred că trebuie să recunoaștem că acest conflict ar fi trebuit să se întâmple cu mult timp în urmă.

Cristina Cileacu: Ce zici dacă intrăm în Whole Foods și încercăm să facem cumpărăturile?

Sarah Moosazadeh: Uneori, când nu am timp să gătesc, vin la bufet aici și au o mulțime de mâncăruri proaspete, delicioase, care pot...în comparație cu ieșitul în oraș să mănânci, poți lua una dintre cutii de aici și o poți umple cu mâncare și ajunge la 6 dolari. Și ei bine, în funcție de câtă mâncare puneți în el, dar este mult mai ieftin și bun în comparație cu a merge în oraș să mănânci, unde va fi cam 16 dolari, 20 de dolari pentru un sendviș și un suc.

Cristina Cileacu: Când ieși cu prietenii, de exemplu, într-un restaurant, să zicem, vă cumpărați și ceva de mâncare sau pur și simplu ieșiți la cafea sau să beți ceva?

Sarah Moosazadeh: În mare parte sunt cafea și băuturi, în aceste zile. Adică, dacă este o masă, depinde, trebuie să fie o ocazie foarte specială pentru mine să-mi placă să ies și să cheltuiesc mult.

Cristina Cileacu:Cât cheltuiți pentru o masă într-un restaurant, cu prietenii?

Sarah Moosazadeh: Variază, dar majoritatea restaurantelor, în special în DC, vei cheltui minim 30 de dolari pentru un fel de mâncare și o băutură, un aperitiv sau ceva de genul ăsta, și asta ești doar tu singur. Uneori, când ies cu prietenii, poate ajunge la 200 de dolari pentru trei persoane. Și cred că este ridicol, unde sunt doar alimente de bază.

Cristina Cileacu: Ai votat? Pentru că sunt alegerile intermediare marți.

Sarah Moosazadeh: Nu am votat și sunt plină de speranță pentru orice va veni. Și vom vedea, dar știu că DC a fost întotdeauna înclinat spre stânga, în cea mai mare parte a fost o majoritate democratică. Și sunt doar curioasă să văd ce se va întâmpla. Mi-aș dori să fie mai multe sondaje care să împărtășească dacă s-a schimbat de-a lungul anilor sau nu, aș fi curioasă să știu. Dar da, sunt nerăbdătoare să votez mâine. Vom vedea.