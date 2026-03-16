Estul Statelor Unite se pregătește pentru fenomene meteorologice severe: de la tornade și furtuni cu fulgere, până la viscol și ninsori. Luni dimineață, peste zece state se aflau sub avertisment de vânt puternic, de la Missouri până în Maine, iar în anumite zone din Florida, Alabama și Georgia erau emise alerte de tornadă. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, de la începutul furtunii, în acest weekend, în Wisconsin și nordul statului Michigan a căzut jumătate de metru de zăpadă, anunță BBC.

Peste 11 milioane de oameni se află sub avertismente de viscol, iar alte patru milioane se află sub avertismente de furtună de iarnă, potrivit CBS News.

Până luni dimineață, aproximativ 2.000 de zboruri fuseseră anulate, iar alte 7.000 de zboruri erau întârziate, potrivit flightaware.com. Cea mai mare parte a anulărilor și întârzierilor de zboruri s-au înregistrat la Aeroportul Internațional O'Hare din Chicago și la LaGuardia din New York.

Școli închise și gospodării fără electricitate

Peste jumătate de milion de clienți sunt fără curent electric, majoritatea dintre ei în Michigan, urmat de Ohio și Georgia. În Minnesota, până duminică după-amiază au căzut 50 de centimetri de zăpadă în sud-estul statului, iar luni sunt prognozate noi ninsori și vânturi puternice.

„Se așteaptă condiții de vizibilitate redusă, care vor face călătoriile periculoase și pot pune viața în pericol”, a declarat NWS.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a autorizat Garda Națională a statului să sprijine operațiunile de urgență, a informat CBS News.

Se așteaptă furtuni puternice în anumite zone din Carolina de Nord, Carolina de Sud și Virginia de Vest, unde Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a prognozat grindină și „posibilitatea apariției uneia sau a două tornade”.

În Carolina de Nord, unde se preconiza că rafalele de vânt de luni vor depăși 119 km/h, guvernatorul Josh Stein i-a încurajat pe locuitori să activeze alertele de urgență pe telefoanele lor.

Școlile din Raleigh și Chapel Hill, Carolina de Nord, au fost închise luni. Școlile sunt închise și în unele districte din Wisconsin și Minnesota.

În California și Nevada, lovește canicula

Pe coasta opusă, o avertizare de caniculă extremă urmează să intre în vigoare pentru anumite zone din sudul Californiei, Arizona și Nevada la sfârșitul acestei săptămâni.

Se așteaptă ca temperaturile din sud-vestul Arizonei să ajungă până la 42 de grade Celsius. Autoritățile au avertizat asupra unei „creșteri semnificative” a riscului de îmbolnăviri cauzate de căldură.

Se așteaptă, de asemenea, ca temperaturile ridicate și vremea uscată și vântoasă să sporească pericolul de incendii de pădure în anumite părți din Vest și din High Plains.

În weekend, în Nebraska, aproximativ 30 de soldați ai Gărzii Naționale au fost mobilizați pentru a combate mai multe incendii de pădure, a declarat Agenția de Gestionare a Situațiilor de Urgență a statului.

Vijelii în Hawaii

Până sâmbătă, 1.609 km pătrați fuseseră deja afectați, a declarat agenția. A fost raportat cel puțin un deces cauzat de incendiu.

Totodată, sistemul de furtuni care a lovit Hawaii sâmbătă, aducând avertismente de inundații și aproape 60 cm de precipitații în Maui, a început să se calmeze în cursul nopții de duminică spre luni. Luni era încă în vigoare o avertizare de vânt puternic.

Având în vedere amploarea sa, meteorologii afirmă că acesta ar putea fi unul dintre cele mai semnificative fenomene meteorologice care au lovit Statele Unite în acest an, putând afecta aproximativ 200 de milioane de oameni din mai multe state.

