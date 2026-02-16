Warner Bros. Discovery reia discuţiile cu Paramount Skydance, după o nouă ofertă de preluare prezentată la 10 februarie

Consiliul de administraţie al Warner Bros. Discovery ar relua negocierile cu Paramount Skydance pe baza termenilor revizuiţi ai ofertei Paramount de achiziţionare a întregii companii, care a semnat în decembrie un acord de vânzare în valoare de 83 de miliarde de dolari cu Netflix.

Însă ultima ofertă a Paramount Skydance - a noua de anul trecut - include o „taxă de aşteptare” premium pentru acţionarii WBD de aproximativ 650 de milioane de dolari pentru fiecare trimestru în care fuziunea Paramount-WBD nu este finalizată până la 31 decembrie 2026.

Paramount Skydance a lansat cea mai recentă ofertă către WBD şi investitori la 10 februarie. Informaţia privind intenţiile consiliului de administraţie al WBD a fost relatată pentru prima dată duminică de Bloomberg News, scrie Variety, potrivit News.ro.

Consiliul de administraţie al WBD a emis rapid o declaraţie prin care respinge cele mai recente propuneri ale Paramount, considerându-le insuficiente pentru a anula acordul existent cu Netflix. Însă procesul de vânzare a renumitului studio şi a HBO a atras atenţia intensă a investitorilor, a observatorilor din mass-media şi a organismelor de supraveghere a guvernanţei corporative.

Vânzarea WBD va genera cu siguranţă procese din partea acţionarilor, aşa cum se întâmplă în cazul majorităţii tranzacţiilor importante. Dacă consiliul de administraţie al WBD revine încă o dată la Paramount Skydance, acest lucru va întări argumentul că membrii consiliului şi-au îndeplinit obligaţia fiduciară de a investiga toate ofertele legitime.

Se aşteaptă ca WBD să răspundă la oferta Paramount Skydance şi să stabilească data raportului privind veniturile din trimestrul IV al anului 2025 la începutul acestei săptămâni, după sărbătoarea de luni, Ziua Preşedinţilor. Investitorii aşteaptă, de asemenea, data votului special al acţionarilor WBD pentru aprobarea tranzacţiei cu Netflix. Nu este clar dacă oferta revizuită a Paramount va modifica calendarul votului WBD. Conform acordului încheiat în decembrie, Netflix are dreptul de a egala orice ofertă superioară care vine înainte de finalizarea oficială a achiziţiei.

Tranzacţia WBD-Netflix se va confrunta probabil cu o evaluare strictă din partea autorităţilor de reglementare din Washington, având în vedere influenţa Netflix pe piaţa serviciilor de streaming şi tensiunile politice crescute din jurul mass-media în era Trump. WBD s-ar putea confrunta, de asemenea, cu mai multe probleme de imagine din partea unor investitori mici care pun la îndoială acordul cu Netflix, aşa cum a fost cazul Ancora Capital săptămâna trecută.

