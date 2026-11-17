Legendarul investitor Warren Buffett a anunțat că donează acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de 5,5 miliarde de dolari către patru dintre fundațiile familiei sale, potrivit unui comunicat de presă citat de Business Insider.

Buffett va oferi 9,225 milioane de acțiuni de clasa B, dintre care 3,69 milioane vor merge către Fundația Susan Thompson Buffett, numită după regretata sa soție, iar câte 1,845 milioane de acțiuni vor ajunge la fiecare dintre fundațiile celor trei copii ai săi: Fundația Sherwood, Fundația Howard G. Buffett și Fundația NoVo.

Fostul președinte și director general al Berkshire a donat acțiuni în valoare totală de 1,35 miliarde de dolari către aceleași patru fundații anul trecut. Incluzând aceste ultime donații, el a oferit până acum aproximativ 62% din acțiunile sale la Berkshire.

Acele acțiuni ar valora astăzi circa 260 de miliarde de dolari, în condiții neschimbate. Dacă Buffett le-ar fi păstrat, averea sa netă ar fi depășit 420 de miliarde de dolari, ceea ce l-ar fi făcut al doilea cel mai bogat om din lume, după Elon Musk.

Buffett, în vârstă de 96 de ani, a declarat într-un comunicat de presă că ultimele sale donații sunt „în concordanță” cu planul său de a-și accelera actele filantropice, astfel încât cei trei copii ai săi să poată distribui întreaga sa avere, de peste 160 de miliarde de dolari, către cauze nobile până în anul 2034.

El a scris că, întrucât acționarii săi au „auzit destule” de la el în septembrie, când le-a trimis o scrisoare prin care își explica decizia de a se retrage din funcția de președinte al Berkshire după șase decenii, va „păstra acest mesaj de Ziua Recunoștinței scurt”.

„Anul trecut, de Ziua Recunoștinței, am scris că bunătatea nu costă nimic, dar este neprețuită”, a scris Buffett în mesajul de luni.

„Un an mai târziu, aș adăuga doar că ea produce dobândă, și încă la o rată mai bună decât orice am cumpărat vreodată eu și Charlie”, a adăugat el, referindu-se la regretatul său partener de afaceri, Charlie Munger.

Buffett a menționat că el și Munger au primit „beneficii gratuite dincolo de orice măsură” de la profesori și mentori precum Benjamin Graham și Tom Murphy.

„Datorită acestui lucru, nu doar că am prosperat enorm, dar am putut să transmitem mai departe multe dintre beneficiile pe care le-am primit”, a continuat el.

„De această Zi a Recunoștinței, mulțumiți uneia dintre acele persoane altruiste din propria voastră viață. Și mai bine, fiți voi înșivă un binefăcător pentru altcineva”, a mai scris el.

Buffett a scris mai puțin de 250 de cuvinte în cea mai recentă scrisoare a sa, o fracțiune infimă față de cele peste 3.500 de cuvinte publicate în noiembrie anul trecut.

Acțiunile Berkshire au crescut cu peste 19% în acest an, atingând maxime record de peste 593 de dolari per acțiune, depășind cu mult câștigul de 10% al indicelui S&P 500 și evaluând conglomeratul la aproape 1,3 trilioane de dolari.

Buffett s-a retras din funcția de CEO al Berkshire la sfârșitul anului trecut, făcându-i loc lui Greg Abel la conducerea companiei.

Editor : M.B.