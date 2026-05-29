Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea

În această fotografie furnizată de Biroul de Presă al Guvernului German (BPA), președintele SUA, Donald Trump, stă vizavi de președintele rus, Vladimir Putin, în timpul prânzului de la Palatul Élysée, cu ocazia ceremoniei de comemorare a 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, pe 11 noiembrie 2018, la Paris, Franța Foto: Getty Images

Pe măsură ce al cincilea an al războiului din Ucraina se apropie, națiunea asediată câștigă încetul cu încetul avantajul. Această dinamică îl face pe președintele rus Vladimir Putin mai imprevizibil și mai periculos - și face ca argumentele în favoarea susținerii Kievului să fie la fel de convingătoare ca întotdeauna, se arată într-un editorial publicat de Washington Post.

Redăm mai jos, integral, punctul de vedere al reputatei publicații, cu privire la incidentul cu dronă rusească de pe teritoriul României și contextul în care a avut loc:

Vineri, ceea ce se bănuiește a fi o dronă rusească a intrat în spațiul aerian NATO și s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, România, provocând un incendiu și rănind două persoane. Se pare că a făcut parte dintr-o salvă de 232 de drone trimise de Rusia spre Ucraina în primele ore ale nopții și este a 28-a oară când dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de peste Dunăre.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, i-a avertizat pe europeni că aceasta va fi noua lor normalitate. „Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple”, a spus el vineri. „Cetățenii statelor UE, ca populație a țărilor beligerante, nu vor putea dormi liniștiți.”

Acest tip de lăudăroșenie este un semn de slăbiciune. Serviciile de informații britanice au estimat săptămâna aceasta că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în lupte din 2022, un oficial declarând că Putin „dă înapoi pe câmpul de luptă”.

Forțele rusești au suferit o pierdere netă de teritoriu în aprilie, pentru prima dată din 2024, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Iar dronele și rachetele ucrainene au pătruns din ce în ce mai adânc în Rusia, lovind ținte la Moscova în această lună.

Se pare că Putin nu are toate atuurile. Iar comportamentul său devine din ce în ce mai evident disperat. Luni, dictatorul îmbătrânit a semnat o lege care autorizează armata sa să se desfășoare în străinătate pentru a „proteja” cetățenii ruși care se confruntă cu urmărirea penală de către instanțele străine.

Kremlinul a deghizat mișcarea ca pe o poziție împotriva „rusofobiei” occidentale, dar scopul real este mai restrâns. Confiscarea „flotei fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care eludează sancțiunile, de către paznicii de coastă străini, ar putea acum, teoretic, să declanșeze o intervenție militară rusă.

Zdrăngănitul săbiilor a continuat în spațiu. La mijlocul lunii mai, sisteme de urmărire open-source au surprins cel puțin patru sateliți militari ruși care consumau cantități neobișnuite de combustibil pentru a ajunge în același plan orbital ca un satelit radar comercial care a furnizat imagini de țintire Ucrainei timp de ani de zile. Deși nimeni din afara Moscovei nu cunoaște intenția sateliților, Rusia a avertizat în 2022 că sateliții comerciali occidentali care ajută Ucraina sunt „ținte legitime pentru represalii”.

Acesta nu este comportamentul unui lider încrezător. Este o bravadă menită să intimideze. Președintele Donald Trump, care se mândrește cu faptul că simte și profită de slăbiciunile omologilor săi internaționali, nu își joacă bine cartea când vine vorba de Putin.

Chiar săptămâna trecută, un emisar al Pentagonului le-ar fi spus oficialilor NATO de la Bruxelles că Statele Unite intenționează să reducă drastic forțele pe care le angajează în alianță în caz de criză. El a adăugat că SUA vor acorda prioritate aliaților care acționează cel mai rapid pentru a umple golurile, o afirmație pe care unii din sală au perceput-o ca pe o amenințare.

Europa a făcut progrese și mai are mult de parcurs. Totuși, momentul în care un Putin încolțit aruncă drone pe teritoriul NATO și amenință sateliții occidentali este un moment groaznic pentru a negocia împărțirea sarcinilor. Timpul ar fi mai bine folosit găsind modalități de a presa Rusia să pună capăt războiului său neprovocat și dezastruos.

Indiferent ce intenționează Washingtonul, Kremlinul va interpreta un angajament american în scădere ca o clintire a alianței. Acest lucru va invita un comportament și mai nesăbuit din partea lui Putin.

