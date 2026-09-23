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Xi Jinping, așteptat în SUA pentru o vizită de stat de trei zile. Trump, gest rar de curtoazie diplomatică pentru dictator

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Xi Jinping și Donald Trump
Xi Jinping și Donald Trump Foto: Profimedia
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Preşedintele chinez Xi Jinping este aşteptat miercuri la Washington într-o vizită de stat de trei zile, la invitaţia preşedintelui american Donald Trump.

Conform programului anunţat, Donald Trump şi prima doamnă, Melania Trump, îi vor întâmpina pe preşedintele chinez şi pe soţia sa, Peng Liyuan, la baza aeriană Andrews, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Printre temele care se aşteaptă să fie discutate cu prilejul acestei vizite figurează disputa tarifară şi comercială dintre cele două ţări, precum şi probleme de securitate legate de inteligenţa artificială şi conflictele globale, cum ar fi războiul din Iran şi războiul Rusiei în Ucraina.

Trump plănuieşte să organizeze un program amplu pentru această vizită, care se încheie vineri, cu o paradă militară, iar joi urmând să aibă loc un banchet oficial la care vor participa directorii executivi ai marilor companii din domeniul tehnologiei şi o recepţie comună cu ceai.

Pentru Xi, aceasta este prima vizită în SUA din 2023, când a călătorit în California pentru summitul economic APEC şi s-a întâlnit cu predecesorul lui Donald Trump, Joe Biden. Trump l-a invitat pe Xi la Casa Albă în timpul vizitei sale la Beijing la jumătatea lunii mai.

Acordul privind Groenlanda - încheiat marţi între SUA, Danemarca şi insula arctică - ar putea arunca o umbră diplomatică asupra summitului dintre liderii celor două cele mai mari economii ale lumii.

Trump şi-a justificat decizia invocând interesele de securitate ale SUA şi faptul că adversari ai Statelor Unite, precum China şi Rusia, şi-ar dori controlul asupra insulei, iar Danemarca este neputincioasă să prevină o astfel de evoluţie, notează dpa.

Editor : Alexandru Rotaru

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