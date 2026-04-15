Video Xi Jinping l-ar fi asigurat pe Trump că Beijingul nu livrează arme Iranului. Ce spune președintele chinez despre blocada navală a SUA

Donald Trump și Xi Jinping. REUTERS/Kevin Lamarque

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut într-o scrisoare preşedintelui chinez Xi Jinping să nu furnizeze arme Iranului, iar Xi i-a răspuns că Bejingul nu o face, a declarat preşedintele american într-un interviu difuzat miercuri de Fox Business Network, transmite Reuters.

Trump nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. El a ameninţat săptămâna trecută că va impune taxe vamale de 50% oricărei ţări care furnizează arme Iranului.

„I-am scris (n.r. preşedintelui chinez) o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta (n.r. să nu furnizeze arme Iranului), iar el mi-a scris o scrisoare în care, în esenţă, spune că nu face asta”, a afirmat Trump.

Ulterior, într-o postare pe reţeaua de socializare Truth Social, Trump a scris că „deschide permanent” Strâmtoarea Ormuz şi că Beijingul este foarte mulţumit de acest lucru, întrucât China „are nevoie de petrol”, dar Statele Unite „nu au nevoie”, având resursele proprii şi pe cele ale Venezuelei pe care a reuşit să le preia sub control după ce l-a capturat pe preşedintele Nicolas Maduro.



„Fac asta pentru ei şi pentru întreaga lume”, a adăugat Trump, referindu-se la China şi la Strâmtoarea Ormuz, după ce, în urma eşecului negocierilor cu Iranul desfăşurate în weekend în Pakistan, el a anunţat începând de luni o blocadă navală împotriva porturilor iraniene. „Preşedintele Xi îmi va da o mare îmbrăţişare când voi ajunge acolo în câteva săptămâni”, a mai scris Trump, cu referire la viitoarea sa vizită oficială în China.

Totuşi, nu este clar ce a vrut să spună Trump prin menţiunea că „deschide permanent” Strâmtoarea Ormuz, întrucât transportul maritim prin acest culoar rămâne restricţionat, atât în urma ameninţărilor iraniene cu represalii după bombardamentele americano-israeliene, cât şi în urma blocadei navale americane împotriva porturilor iraniene. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare a afirmaţiilor preşedintelui.

