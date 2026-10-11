„Zarurile au fost aruncate”: Un sondaj POLITICO arată că nici sfârșitul războiului sau ieftinirea benzinei nu-i va salva pe republicani

Cei mai mulți americani nu văd o cale prin care Partidul Republican ar putea să reintre în avantaj, având în vedere că mai sunt câteva săptămâni de campanie electorală, arată un sondaj POLITICO. Chiar și alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea să găsească o soluție pentru a schimba dinamica campaniei. De asemenea, majoritatea alegătorilor afirmă că nu ar vota cu republicanii chiar dacă Trump ar reuși o performanță politică majoră înainte de luna noiembrie — cum ar fi încheierea războiului din Iran, reducerea prețului la benzină cu 1 dolar sau crearea a 100.000 de noi locuri de muncă.

Acest lucru este valabil în special pentru alegătorii democrați și cei nehotărâți: indiferent de scenariu sau de amploarea realizării, foarte puțini alegători și-au schimbat opțiunea, indică sondajul.

Percepția alegătorilor asupra acțiunilor lui Trump și asupra economiei este în mare parte deja formată — un semnal de alarmă pentru Partidul Republican, care se confruntă cu un context din ce în ce mai dificil.

„Cred că zaurile au fost deja aruncate”, spune Mike Noble, fondatorul firmei de sondare Noble Predictive Insights din Arizona. „Este greu să discuți cu republicanii, cu excepția celor care sunt extrem de devotați. Adică, cum i-ai mai putea motiva în acest moment? Democrații sunt clar motivați.”

Mai există o problemă: majoritatea americanilor nu cred că Trump poate duce la bun sfârșit realizările care le-ar oferi republicanilor cele mai bune șanse de câștig, potrivit sondajului realizat de firma independentă PF Global.

„Nu există nimic ce poate face Trump și, sincer, chiar dacă ar face ceva, nimeni nu l-ar mai crede în acest moment”, a declarat un strateg republican care lucrează în cursele electorale decisive, sub protecția anonimatului.

Doar puțin peste un sfert dintre americani cred că Trump ar putea reduce prețul benzinei cu 1 dolar per galon până în ziua alegerilor. Aproximativ la fel de puțini cred că acesta ar putea pune capăt războiului din Iran (27%) sau ar putea reduce semnificativ prețurile la alimente (27%).

Însă nici cei care l-au votat pe Trump în 2024 nu sunt convinși că acesta ar reuși. Mai puțin de jumătate — 43% — cred că Trump ar putea ieftini benzina cu 1 dolar per galon, iar și mai puțini cred în capacitatea lui de a obține rezultate în celelalte scenarii.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Național Republican a criticat sondajul pentru că i-a întrebat pe democrați dacă ar vota cu republicanii — deși cercetarea le-a adresat tuturor respondenților aceeași întrebare, indiferent de afilierea lor politică — și a acuzat POLITICO de „selectare a datelor pentru a se potrivi narațiunii fabricate de presă potrivit căreia 'se prăbușește cerul' pentru republicani, ceea ce pur și simplu nu este cazul.”

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat, de asemenea, într-un comunicat că „nimeni nu poate contesta faptul că președintele Trump a creat una dintre cele mai solide coaliții din istoria politică prin mișcarea MAGA, iar președintele știe cum să comunice cu aceștia.”

„Președintele Trump este liderul incontestabil, cel mai bun mesager și un motivator fără egal pentru Partidul Republican și este dedicat menținerii majorității republicane în Congres”, a menționat Ingle în comunicat.

Editor : A.P.