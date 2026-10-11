Live TV

„Zarurile au fost aruncate”: Un sondaj POLITICO arată că nici sfârșitul războiului sau ieftinirea benzinei nu-i va salva pe republicani

Data publicării:
trump alegeri intermediare
Alegerile intermediare din SUA vor avea loc pe 3 noiembrie. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cei mai mulți americani nu văd o cale prin care Partidul Republican ar putea să reintre în avantaj, având în vedere că mai sunt câteva săptămâni de campanie electorală, arată un sondaj POLITICO. Chiar și alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea să găsească o soluție pentru a schimba dinamica campaniei. De asemenea, majoritatea alegătorilor afirmă că nu ar vota cu republicanii chiar dacă Trump ar reuși o performanță politică majoră înainte de luna noiembrie — cum ar fi încheierea războiului din Iran, reducerea prețului la benzină cu 1 dolar sau crearea a 100.000 de noi locuri de muncă.

Acest lucru este valabil în special pentru alegătorii democrați și cei nehotărâți: indiferent de scenariu sau de amploarea realizării, foarte puțini alegători și-au schimbat opțiunea, indică sondajul.

Percepția alegătorilor asupra acțiunilor lui Trump și asupra economiei este în mare parte deja formată — un semnal de alarmă pentru Partidul Republican, care se confruntă cu un context din ce în ce mai dificil.

„Cred că zaurile au fost deja aruncate”, spune Mike Noble, fondatorul firmei de sondare Noble Predictive Insights din Arizona. „Este greu să discuți cu republicanii, cu excepția celor care sunt extrem de devotați. Adică, cum i-ai mai putea motiva în acest moment? Democrații sunt clar motivați.”

Mai există o problemă: majoritatea americanilor nu cred că Trump poate duce la bun sfârșit realizările care le-ar oferi republicanilor cele mai bune șanse de câștig, potrivit sondajului realizat de firma independentă PF Global.

„Nu există nimic ce poate face Trump și, sincer, chiar dacă ar face ceva, nimeni nu l-ar mai crede în acest moment”, a declarat un strateg republican care lucrează în cursele electorale decisive, sub protecția anonimatului.

Doar puțin peste un sfert dintre americani cred că Trump ar putea reduce prețul benzinei cu 1 dolar per galon până în ziua alegerilor. Aproximativ la fel de puțini cred că acesta ar putea pune capăt războiului din Iran (27%) sau ar putea reduce semnificativ prețurile la alimente (27%).

Însă nici cei care l-au votat pe Trump în 2024 nu sunt convinși că acesta ar reuși. Mai puțin de jumătate — 43% — cred că Trump ar putea ieftini benzina cu 1 dolar per galon, iar și mai puțini cred în capacitatea lui de a obține rezultate în celelalte scenarii.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Național Republican a criticat sondajul pentru că i-a întrebat pe democrați dacă ar vota cu republicanii — deși cercetarea le-a adresat tuturor respondenților aceeași întrebare, indiferent de afilierea lor politică — și a acuzat POLITICO de „selectare a datelor pentru a se potrivi narațiunii fabricate de presă potrivit căreia 'se prăbușește cerul' pentru republicani, ceea ce pur și simplu nu este cazul.”

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat, de asemenea, într-un comunicat că „nimeni nu poate contesta faptul că președintele Trump a creat una dintre cele mai solide coaliții din istoria politică prin mișcarea MAGA, iar președintele știe cum să comunice cu aceștia.”

„Președintele Trump este liderul incontestabil, cel mai bun mesager și un motivator fără egal pentru Partidul Republican și este dedicat menținerii majorității republicane în Congres”, a menționat Ingle în comunicat.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Colaj foto Profimedia
2
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
3
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
4
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
5
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Digi Sport
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Andrii Sybiha
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se bucură de sprijinul poporului”
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții urgente cu liderii europeni, după ce Trump i-a cerut să plece. Cu cine a vorbit președintele de la Kiev
Vladimir Putin și Donald Trump
„Cinismul patologic, ticăloșia, amoralismul radical, care bat palma cu un odios dictator”. Bănescu, despre relația Trump-Putin
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare...
Sardinia
Satul din Sardinia care ar putea deveni o nouă „zonă albastră” a...
paul stanescu
Ce spune Paul Stănescu despre zvonurile că ar pleca de la PSD în AUR...
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor...
Ultimele știri
El Nino ar putea schimba vremea în Europa. Ce legătură există între încălzirea Pacificului și riscul de ger la iarnă
Cearta miliardarilor. Motivul pentru care Elon Musk îl atacă pe cel mai bogat om din Asia
De la sabotaje feroviare la drone cu explozibili: Vladimir Putin intensifică presiunea asupra Europei. Ce răspuns pregătește NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Gigi Becali, nemilos cu Anghel și Edi Iordănescu după întâlnirea de pe Arena Națională! „Trebuiau să vină ei...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
De ce a ales, de fapt, Gică Popescu să vină la Dinamo și nu la Universitatea Craiova! Dezvăluirea făcută după...
Adevărul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Halle Berry și Olivier Martinez. El o acuză că l-a agresat pe fiul lor, ea dă replica: "Eu sunt...
Adevarul
De ce evită Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Explicaţiile unui expert în economie...
Newsweek
Pensiile nu au fost indexate doi ani. Pot fi recuperați banii? Un avocat spune cum pot acționa pensionarii
Digi FM
George Clooney, eclipsat de eleganța soției sale. Amal, spectaculoasă într-o rochie strălucitoare, cu umerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământ şi Marte sunt vecine, dar s-au format în mod diferit. „O adevărată muncă de detectiv să afli ce s-a...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”