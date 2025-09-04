Live TV

Zelenski spune că Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina în „Coaliţia Voinţei” şi care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu liderul de la Casa Albă, relatează AFP.

„El este foarte nemulţumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună că preşedintele francez Emmanuel Macron, insistând asupra Ungariei şi Slovaciei, ţări ale căror guverne nu-l sprijină în războiul cu Rusia şi în consecinţă are relaţii tensionate cu şefii acestor guverne, ungurul Viktor Orban şi slovacul Robert Fico.

Preşedintele francez i-a validat lui Zelenski afirmaţia şi, făcând referire tot la Ungaria şi Slovacia, a susţinut de asemenea că „preşedintele Trump şi administraţia americană au dezaprobat (...) alegerile făcute de două ţări membre ale UE care continuă să cumpere petrol rusesc”.

Emmanuel Macron şi-a exprimat în plus satisfacţia faţă de această poziţie a Washingtonului, mai ales că, a argumentat el în continuare, Budapesta şi Bratislava „s-au apărat uneori invocând apropierea lor faţă de această nouă administraţie americană”. „Aşadar, alinierea americano-europeană va fi foarte eficientă pentru încetarea acestor practici”, crede preşedintele francez.

„Aceste două ţări s-au plâns preşedintelui Trump” după loviturile ucrainene asupra infrastructurilor energetice ruse, a ţinut să intervină Zelenski, referindu-se la recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care au perturbat aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei.

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat la sfârşitul lunii trecute că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată preşedintelui Donald Trump. „I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba”, a transmis Orban pe Facebook şi a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten”, a scris Trump în răspunsul său.

Tot atunci, Zelenski la rândul său a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană în urma disputelor ideologice dintre Budapesta şi Bruxelles.

La fel ca Orban, premierul slovac Robert Fico refuză orice sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia şi în plus l-a descris pe Zelenski drept „un actor de comedie care minte cum respiră” şi care „are nevoie de acest război pentru a-şi conserva puterea”. Totuşi, Zelenski şi Fico vor avea vineri o întâlnire în vestul Ucrainei. Spre deosebire de Orban, care a vizitat o dată Kievul în perioada scursă de la începutul războiului, Fico nu a fost deloc la Kiev în acest timp.

La finalul noii reuniuni a ţărilor din „Coaliţia Voinţei”, preşedintele Macron a declarat că 26 de ţări s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” cu prezenţă „la sol, pe mare sau în aer”, pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia. Dar aceasta din urmă a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe în Ucraina din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Kievului. Orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, a avertizat anterior ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
'Train With The Army' Event In Krakow, Poland - 05 Jul 2025
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru...
Nicușor Dan, președintele României.
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără...
coiful de aur cotofenesti
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță...
giorgio armani
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce...
Ultimele știri
Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady
Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie”
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Ce a făcut Oana Țoiu la Moscova, în 2014. Explicațiile ministrei de Externe
elon musc si donald trump in biroul oval
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump respinge speculațiile despre Premiul Nobel pentru Pace: „Nu caut atenție”
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova”
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Zaharova intră în corul lăudătorilor lui Donald Trump: „A venit să salveze America”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
Adevărul
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”
Playtech
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa...
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...