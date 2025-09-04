Zelenski spune că Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc

Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina în „Coaliţia Voinţei” şi care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu liderul de la Casa Albă, relatează AFP.

„El este foarte nemulţumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună că preşedintele francez Emmanuel Macron, insistând asupra Ungariei şi Slovaciei, ţări ale căror guverne nu-l sprijină în războiul cu Rusia şi în consecinţă are relaţii tensionate cu şefii acestor guverne, ungurul Viktor Orban şi slovacul Robert Fico.

Preşedintele francez i-a validat lui Zelenski afirmaţia şi, făcând referire tot la Ungaria şi Slovacia, a susţinut de asemenea că „preşedintele Trump şi administraţia americană au dezaprobat (...) alegerile făcute de două ţări membre ale UE care continuă să cumpere petrol rusesc”.

Emmanuel Macron şi-a exprimat în plus satisfacţia faţă de această poziţie a Washingtonului, mai ales că, a argumentat el în continuare, Budapesta şi Bratislava „s-au apărat uneori invocând apropierea lor faţă de această nouă administraţie americană”. „Aşadar, alinierea americano-europeană va fi foarte eficientă pentru încetarea acestor practici”, crede preşedintele francez.

„Aceste două ţări s-au plâns preşedintelui Trump” după loviturile ucrainene asupra infrastructurilor energetice ruse, a ţinut să intervină Zelenski, referindu-se la recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care au perturbat aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei.

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat la sfârşitul lunii trecute că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată preşedintelui Donald Trump. „I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba”, a transmis Orban pe Facebook şi a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten”, a scris Trump în răspunsul său.

Tot atunci, Zelenski la rândul său a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană în urma disputelor ideologice dintre Budapesta şi Bruxelles.

La fel ca Orban, premierul slovac Robert Fico refuză orice sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia şi în plus l-a descris pe Zelenski drept „un actor de comedie care minte cum respiră” şi care „are nevoie de acest război pentru a-şi conserva puterea”. Totuşi, Zelenski şi Fico vor avea vineri o întâlnire în vestul Ucrainei. Spre deosebire de Orban, care a vizitat o dată Kievul în perioada scursă de la începutul războiului, Fico nu a fost deloc la Kiev în acest timp.

La finalul noii reuniuni a ţărilor din „Coaliţia Voinţei”, preşedintele Macron a declarat că 26 de ţări s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” cu prezenţă „la sol, pe mare sau în aer”, pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia. Dar aceasta din urmă a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe în Ucraina din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Kievului. Orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, a avertizat anterior ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Editor : Liviu Cojan