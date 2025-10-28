„Zilele îi sunt numărate”. Un senator american îl amenință direct pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro

Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe.

”Dacă aş fi Maduro, aş pleca în Rusia sau China acum. Fie că va veni din interior, fie din afară, se va întâmpla ceva”, a ameinţat senatorul american pe un ton ferm.

El a relativizat însă o eventuală invazie, în pofida unei desfăşurări a forţelor americane în largul coastelor Venezuelei.

”Nu cred (că armata americană va declanşa un război). Dacă ar face-o, aş fi surprins. Publicul american este obosit de războaie fără sfârşit, însă trupe ar putea interveni în lume, dacă este necesar”, a apreciat el.

Rick Scott a evocat angajamentul Statelor Unite faţă de principalele democtaţiei din regiune.

”America se va ocupa de emisfera sudică şi va veghea la libertatea democraţiei”, a subliniat el.

În opinia sa, o cădere a lui Nicolas Maduro ar putea declanşa un efect de domino în Caraibe.

Senatorul a mers în acest sens până la anunţa ”sfârşitul Cubei”, dependentă de petrolul venezuelean subvenţionat, transmite news.ro.

Preşedintele american Donald Trump a aprobat în urmă cu câteva zile operaţiuni clandestini ale Agenţiei Centrale americane de Informaţii CIA), în cadrul unor operaţuni împotriva traficului de droguri în Caraibe.

Statele Unite efectuează, de la începutul lui septembrie, în principal în apele caraibiene, atacuri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni pe care le prezintă ca aparţinând unor traficanţi de droguri.

Washingtonul a desfăşurat şapte nave de război în Caraibe şi una la Golful Mexic, în mod oficial în cadrul unei operaţiuni împotriva traficului de droguri, vizând în mod special Venezuela şi pe preşedintele Nicolas Maduro.

Donald Trump a anunţat că trimite în regiune cel mai mare portavion din lume, USS Ronald R. Reagan.

Una dintre aceste nave - USS Gravely - a sosit sâmbătă la Port of Spain, capitala Trinidad-Tobago, unde urmează să rămână până la 30 octombrie, în cadrul unor exerciţii comune cu forţe locale.

Nicolás Maduro - care respinge acuzaţiile ameriane de trafic de droguri - a acuzat la rândul său, vineri, Statele Unite de ”inventarea unui război etern: ei au promis să nu mai intre niciodată în război şi inventează un război pe care noi îl vom evita”.

