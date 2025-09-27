Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, identificat în apropierea Japoniei. Cum a reacționat Tokio

Un submarin nuclear strategic din clasa Borei, însoțit de două nave, a fost zărit în apropierea arhipelagului japonez.

Forța de Apărare Maritimă a Japoniei a raportat că miercuri dimineața, 24 august, un submarin nuclear strategic rus din clasa Borei, însoțit de alte două nave, a fost zărit în apropierea Japoniei.

Este pentru prima dată când astfel de nave sunt zărite în apropierea arhipelagului japonez.

Potrivit Zona Militar, submarinul și cele două nave au trecut la aproximativ 40 km vest de strâmtoarea Sōya, îndreptându-se spre Marea Japoniei. Chiar dacă mișcarea lor nu a încălcat securitatea, Ministerul Apărării din Japonia a decis să desfășoare echipamente de monitorizare.

Japonia a desfășurat nava JS Wakatake, o navă de patrulare cu rachete din clasa Hayabusa, împreună cu un avion de patrulare P-3C Orion.

Navele care au escortat submarinul rus au inclus crucișătorul cu rachete Atlant din clasa Slava, Proiectul 1164, identificat ca Varyag 011, și Fotiy Krylov, un remorcher de salvare și recuperare a submarinelor din Proiectul R-5757.

Nu au fost raportate alte detalii despre submarin, deși este probabil să fi fost un submarin modernizat din clasa Borei-A, Imperator Aleksandr III (Proiectul K-554).

Trebuie menționat că submarinele din clasa Borei/Borei-A transportă rachete balistice intercontinentale Bulava.

Editor : Sebastian Eduard