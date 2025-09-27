Live TV

Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, identificat în apropierea Japoniei. Cum a reacționat Tokio

Data publicării:
Submarin rusesc
Foto: Profimedia

Un submarin nuclear strategic din clasa Borei, însoțit de două nave, a fost zărit în apropierea arhipelagului japonez.

Forța de Apărare Maritimă a Japoniei a raportat că miercuri dimineața, 24 august, un submarin nuclear strategic rus din clasa Borei, însoțit de alte două nave, a fost zărit în apropierea Japoniei.

Este pentru prima dată când astfel de nave sunt zărite în apropierea arhipelagului japonez.

Potrivit Zona Militar, submarinul și cele două nave au trecut la aproximativ 40 km vest de strâmtoarea Sōya, îndreptându-se spre Marea Japoniei. Chiar dacă mișcarea lor nu a încălcat securitatea, Ministerul Apărării din Japonia a decis să desfășoare echipamente de monitorizare.

Citește și

„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica

Japonia a desfășurat nava JS Wakatake, o navă de patrulare cu rachete din clasa Hayabusa, împreună cu un avion de patrulare P-3C Orion.

Navele care au escortat submarinul rus au inclus crucișătorul cu rachete Atlant din clasa Slava, Proiectul 1164, identificat ca Varyag 011, și Fotiy Krylov, un remorcher de salvare și recuperare a submarinelor din Proiectul R-5757.

Nu au fost raportate alte detalii despre submarin, deși este probabil să fi fost un submarin modernizat din clasa Borei-A, Imperator Aleksandr III (Proiectul K-554).
Trebuie menționat că submarinele din clasa Borei/Borei-A transportă rachete balistice intercontinentale Bulava.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Digi Sport
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
cladirea parlamentului din republica moldova
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că...
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
Ultimele știri
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore”
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PTgyYTk4NjgxYzhjYjg0NjBiNWQ4OTE0ZjU3MmVmODc0.thumb
O nouă sancțiune împotriva Moscovei: Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE
Presidential candidate of Moldova, Victoria Furtuna
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova
ZjdkODlhNjlmYjY4MDg3OGM0NmMzNjgxYWZiZDMyMA==.thumb
Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu NATO. Care ar fi de fapt scopul lui Putin în Europa
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia vrea să dea o lovitură de stat electorală. Suntem pregătiți de orice”
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...