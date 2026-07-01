Polonia își mărește flota de la Baltică. Varșovia a semnat un contract de aproape 5 miliarde de dolari cu o companie din Suedia pentru achiziția a trei submarine de ultimă generație. Cele trei nave vor fi folosite în special să oprească sabotajele și amenințările Rusiei în Marea Baltică.

Cele trei submarine pe care le cumpără Polonia sunt de ultimă generație. Combină tehnologia invizibilă cu inteligența artificială, și o mulțime de senzori care scanează fundul mării. Au o lungime de 66 de metri și propulsie diesel-electrică independentă de aer. Adică pot rămâne scufundate perioade îndelungate fără să iasă la suprafață. Pe fiecare dintre ele pot opera până la 26 de militari.

Aceste submarine sunt special proiectate pentru a opera discret în apele puțin adânci ale Mării Baltice, acolo unde Rusiei își face simțită prezența frecvent. Principalele misiuni sunt vânătoarea de submarine, atacul asupra navelor de luptă, supravegherea și culegerea de informații, dar și protejarea infrastructurii critice de pe fundul mării, precum cablurile și conductele submarine. Au fost deja mai multe incidente când nave din Flota Fantomă a lui Putin au târât ancora pe fundul mării și au rupt cablurile. Primele submarine vor intra în dotarea Poloniei la începutul următorului deceniu.

Editor : A.C.