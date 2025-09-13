Submarinele Chinei devin încă și mai periculoase. În curând vor fi dotate cu noile rachete hipersonice „de buzunar” YJ-19

Flota de submarine de atac a Armatei Populare de Eliberare a Chinei va beneficia de o creștere semnificativă a capacității de transport al rachetelor odată cu integrarea noilor rachete de croazieră hipersonice YJ-19 cu motor scramjet, care au potențialul de a revoluționa capacitățile anti-navă ale flotei.

Ce este YJ-19

YJ-19 are un diametru mai mic decât celelalte rachete de croazieră ale serviciului, inclusiv YJ-17 și YJ-20, recent prezentate, și pare să fi fost proiectată pentru a fi lansată din tuburile torpile ale submarinelor cu diametrul de 533 mm, mai degrabă decât din tuburile verticale ale rachetelor.

Acest lucru i-ar permite să fie utilizată alături de alte rachete hipersonice cu diametru mai mare, precum YJ-21, pentru a crește semnificativ capacitatea totală de transport a rachetelor submarinelor chineze.

În comparație cu rachetele hipersonice mai mari, YJ-19 este de așteptat să aibă o rază de acțiune mai scurtă și o sarcină utilă mai mică, raza sa de acțiune fiind potențial limitată la aproximativ 500 de kilometri.

Printre indiciile că această clasă de rachete este destinată utilizării de către submarine, mai degrabă decât de către nave de suprafață, se numără schema distinctă de vopsire în alb în care a fost prezentată, în contrast cu schema albastră utilizată pentru alte clase de rachete, precum și absența unor urechi de suspensie vizibile.

Citește și

Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a investit masiv în apărarea antiaeriană

Rachetele hipersonice

Se consideră că doar Rusia, China și Coreea de Nord dispun în prezent de rachete hipersonice anti-navă lansate de pe nave, Marina rusă primind primele rachete Zircon în decembrie 2019, în timp ce Coreea de Nord a prezentat o clasă de rachete de croazieră hipersonice anti-navă în aprilie 2025 și a efectuat o lansare de testare de pe noul distrugător Choi Hyon.

China a operaționalizat prima sa rachetă hipersonică anti-navă lansată de pe nave, YJ-21, la începutul deceniului, capacitățile sale fiind considerate pe scară largă ca fiind cele mai performante arme anti-navă lansate de pe nave din lume.

YJ-19 a fost prezentată pentru prima dată pe 3 septembrie, la parada care a comemorat victoria Chinei și a aliaților săi asupra Imperiului Japonez în 1945, și este una dintre multiplele clase de rachete hipersonice anti-navă aflate în prezent în serviciu. Se preconizează că noua rachetă va echipa cele șase submarine de atac cu rază lungă de acțiune cu propulsie nucleară din clasa Type 093 ale Chinei și flota sa numeroasă de submarine de atac electronic cu motor diesel din clasa Type 039 cu rază medie de acțiune, dintre care 33 sunt în prezent în serviciu.

Rachetele de croazieră hipersonice nu numai că sunt mai eficiente, având capacitatea de a parcurge distanțe mai mari cu o încărcătură limitată de combustibil, dar sunt și mult mai greu de detectat, urmărit sau interceptat, reducând semnificativ timpul de reacție al adversarilor și putând provoca daune semnificative prin forța cinetică a impactului lor.

Editor : Sebastian Eduard