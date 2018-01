Submarinul „evaporat”. Căutările continuă, în timp ce misterul dispariției pare de nepătruns

Nicio pistă, niciun semn de viaţă, dar căutările continuă pentru a încerca să găsească epava submarinului argentinian San Juan, la împlinirea a două luni de la dispariţia sa în Oceanul Atlantic, în largul coastelor argentiniene.





Nava oceanografică rusă "Yantar" urma iniţial să îşi înceteze misiunea la 15 ianuarie, dar a primit ordin de la Moscova să continue, transmite AFP, potrivit Agerpres.



„Nu există un termen limită în ce priveşte căutările", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Marinei argentiniene, Enrique Balbi.



Odată încheiată misiunea efectuată de Yantar, cel mai sofisticat vapor pentru căutare submarină echipat cu un submarin miniatură capabil să se scufunde la 6.000 de metri adâncime, autorităţile argentiniene intenţionează să facă apel la un operator privat, deoarece nu dispun de tehnologia necesară.



Marina nu mai are veşti despre San Juan şi cei 44 de membri ai echipajului de la 15 noiembrie, data ultimului mesaj indicând că submarinul se îndreaptă spre baza navală Mar del Plata, portul său de origine, după ce a avut o problemă cu bateriile.



Marinarii argentinieni şi străini implicaţi în căutările submarinului de fabricaţie germană cu propulsie electrică au examinat 54 de piste submarine, nave zăcând pe fundul Oceanului Atlantic, însă niciuna nu a corespuns cu San Juan, a precizat purtătorul de cuvânt.



În cursul celor două luni de căutări, 13 ţări şi-au oferit ajutorul Argentinei, printre care Statele Unite sau Marea Britanie.



„Din nefericire, nu am putut stabili ce s-a întâmplat. Sunt diferite ipoteze. Nu putem privilegia niciuna atât timp cât nu l-am găsit şi nu am putut să îi examinăm coca", a adăugat căpitanul Balbi.